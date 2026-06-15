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Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά από τη Νίκαια έναν κύκλο ανοιχτών συναντήσεων με πολίτες, εμπνευσμένο από το μοντέλο των εκδηλώσεων Unmute Now που είχαν πραγματοποιηθεί από νέους σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Με σύνθημα «Τώρα Μιλάμε», ο πρώην πρωθυπουργός επιδιώκει έναν πιο άμεσο και συμμετοχικό τρόπο επικοινωνίας με την κοινωνία, βασισμένο στον ανοιχτό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων. Η πρώτη εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 7:30 μ.μ. στην πλατεία 17ης Αυγούστου, όπου θα συνομιλήσει με πολίτες και θα ακούσει τις ανησυχίες και τις εμπειρίες τους.

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Σύμφωνα με συνεργάτες του, στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δοθεί βήμα στην κοινωνία, ώστε να αναδειχθούν τα καθημερινά προβλήματα και να ενισχυθεί ένας ουσιαστικός διάλογος για την πορεία της χώρας, όχι μόνο με προοπτική πολιτικής αλλαγής αλλά και αλλαγής πολιτικών επιλογών.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ανθρώπους της εργασίας, που αντιμετωπίζουν εξαντλητικά ωράρια, εργασιακή αβεβαιότητα και οικονομικές δυσκολίες, συχνά υπό πιεστικές συνθήκες που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και την ασφάλειά τους.

Παράλληλα, η νέα αυτή μορφή πολιτικής παρέμβασης επιχειρεί να απομακρυνθεί από τα καθιερωμένα πρότυπα πολιτικού λόγου, επιδιώκοντας να φέρει στο προσκήνιο τις εμπειρίες εργαζομένων, νέων, συνταξιούχων και μικρομεσαίων επαγγελματιών που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με διαδοχικές κρίσεις, όπως η πανδημία, η ακρίβεια, η ανεργία και η διεθνής αστάθεια. Στο ίδιο πλαίσιο, ασκείται κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο που παρουσιάζει την οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας.