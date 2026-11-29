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Με υψηλές ταχύτητες κινείται το ζήτημα της απόκτησης μεταχειρισμένων αμερικανικών τεθωρακισμένων Stryker για την ενίσχυση του Ελληνικού Στρατού: Στρατιωτικές πηγές επιβεβαιώνουν ότι έχει δοθεί υψηλή προτεραιότητα και ο στόχος είναι τα 600 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συγκεκριμένος αριθμός προκύπτει (ως επιδίωξη) βάσει των σημερινών αναγκών. Υπενθυμίζεται πως η παραχώρηση Stryker περιλαμβανόταν και στην κοινή δήλωση της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα πρώτα 200 εμφανίζονται να έχουν «κλειδώσει», με τη σχετική έγκριση από πλευράς ΗΠΑ να έχει ήδη δοθεί.Υπενθυμίζεται πως Stryker με αμερικανικά πληρώματα που είχαν έρθει από τη Γερμανία συμμετείχαν στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Ο τελικός αριθμός των οχημάτων που θα αποκτηθούν θα καθοριστεί με βάση την κατάσταση και τις διαμορφώσεις των διαθέσιμων οχημάτων, με επιδίωξη να διασφαλιστεί ότι θα αποκτηθούν τα καλύτερα οχήματα για τις ανάγκες του Ε.Σ.

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Stryker για τον Ελληνικό Στρατό

Stryker στην παρέλαση (Eurokinissi)

Το oκτάτροχο Stryker είναι ένα όχημα που αναπτύχθηκε έχοντας κατά νου την ισορροπία μεταξύ ευκινησίας, προστασίας και ισχύος πυρός , καθώς και την ταχεία ανάπτυξη στα θέατρα επιχειρήσεων. Μπορεί να διαμορφωθεί σε διάφορες παραλλαγές, με διαφορετικό εξοπλισμό για διαφορετικές αποστολές.

Στην αρχή της «καριέρας» του οχήματος αρκετοί είχαν εκφράσει αμφιβολίες όσον αφορά στον «υβριδικό» χαρακτήρα του (κατά πόσον κάτι που «προσπαθεί να κάνει τα πάντα» μπορεί να τα κάνει όντως καλά). Σημειώνεται πως η βασική ιδέα αρχικά ήταν ένα τροχοφόρο τεθωρακισμένο όχημα που μπορεί να μεταφέρεται γρήγορα σε μακρινούς προορισμούς, είναι ικανό να μεταφέρει ομάδα πεζικού και μπορεί να φέρει οπλισμό που το καθιστά ικανό να αντιπαρατίθεται με παρόμοιας κατηγορίας εχθρικά τεθωρακισμένα. Στην ουσία, σχεδιάστηκε ως ένα όχημα για χρήση από μονάδες «ανάμεσα» στους βαρείς τεθωρακισμένους σχηματισμούς και τους ελαφρύτερους σχηματισμούς μηχανοκίνητου πεζικού- ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι ότι μπορεί να κινηθεί με μεγάλες ταχύτητες στο οδικό δίκτυο.

Το ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται σε οχήματα που θα επιχειρούν ως ΤΟΜΠ (τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού), οχήματα διοικήσεως, αναγνώρισης και ολμοφόρα.Η βασική έκδοση Μ1126 (ICV) εξοπλίζεται με τηλεχειριζόμενο πύργο με πολυβόλο 0,50΄΄ ή εκτοξευτή βομβίδων MK-19 40mm, ενώ η έκδοση Μ1296 (ICVD) Dragoon, διαθέτει τηλεχειριζόμενο πύργο με πυροβόλο 30mm.Τα Stryker έχουν δει ευρεία χρήση τους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, στις επιχειρήσεις κατά του ISIS, αλλά και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Οι εμπειρίες από τα πεδία μαχών υποδεικνύουν πως πρόκειται για ένα πολύ ευκίνητο όχημα, πολύ αποτελεσματικό στην προστασία του προσωπικού που επιβαίνει σε αυτό και με καλή ισχύ πυρός.

Stryker στην παρέλαση (Eurokinissi)

Σε ρόλο ΤΟΜΠ μπορεί να μεταφέρει δύο άτομα πλήρωμα και εννιά πεζικαρίους. Στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θεωρείται ότι θα αναλάβουν κυρίως αποστολές που σήμερα αναλαμβάνουν τεθωρακισμένα οχήματα προσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ-113, τα οποία βρίσκονται στο ελληνικό οπλοστάσιο εδώ και πολλές δεκαετίες, χωρίς να τα αντικαθιστούσε πλήρως τόσο λόγω του μεγάλου αριθμού Μ113 σε υπηρεσία, όσο και λόγω των διαφορετικών επιχειρησιακών δυνατοτήτων των ερπυστριοφόρων και των τροχοφόρων οχημάτων.

Όσον αφορά στους σχηματισμούς τους οποίους προορίζονται να εξοπλίσουν, ενδείκνυνται τόσο για τα νησιά, λόγω της ευκινησίας του που επιτρέπει ταχεία μετακίνηση σε περιοχές όπου λαμβάνουν χώρα αμφίβιες/ αεραποβατικές ενέργειες, όσο και για τον Έβρο, όπου – λόγω ταχύτητας και όγκου- θα μπορούν να επιχειρούν αποτελεσματικά στο πλευρό των Leopard 2.

Επίσης, μένει να φανεί το αν και πώς θα μπορούσε να επηρεαστεί το όλο θέμα των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης (ΤΟΜΑ) του Ελληνικού Στρατού: Υπενθυμίζεται πως στη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων (προορίζονται να πλαισιώνουν τα άρματα μάχης, υποστηρίζοντας το μηχανοκίνητο πεζικό) o ΕΣ διαθέτει αυτή τη στιγμή 40 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Marder και αριθμό από παλαιά BMP-1, οπότε η απόκτηση ΤΟΜΑ αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική προτεραιότητα για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με ΤΟΜΑ έχουν αναφερθεί κατά καιρούς διάφορες δυνητικές λύσεις, μεταξύ των οποίων η ενδεχόμενη προμήθεια μεταχειρισμένων M2 Bradley, η προμήθεια εξολοκλήρου νέων οχημάτων και η ριζική αναβάθμιση αριθμού Μ-113 ώστε να μετατραπούν σε ΤΟΜΑ, ωστόσο μέχρι τώρα οι κινήσεις αυτές δεν έχουν αποδώσει καρπούς.