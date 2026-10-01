Υπό την Προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη , συνεδρίασε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας ( ΚΥΣΕΑ ). Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν και θέματα διάθεσης εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων.

Συνεδρίασε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη το ΚΥΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου

Υπό την Προεδρία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, συνεδρίασε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).



Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα.



Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν και θέματα διάθεσης εθνικών δυνάμεων στο πλαίσιο διεθνών υποχρεώσεων.