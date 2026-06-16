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Ιδιαίτερα αιχμηρός στάθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος απέναντι σε όσους αμφισβητούν την απόφαση που ελήφθη κατά την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ, παράλληλα, ανακοίνωσε αλλαγές σε κρίσιμες θέσεις του κόμματος.

Μεταξύ άλλων, ο Σωκράτης Φάμελλος πρότεινε να αναλάβει εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ο Χρήστος Γιαννούλης αντικαθιστώντας τον μέχρι σήμερα στη θέση αυτή Κώστα Ζαχαριάδη και, εν μέσω «καρφιών» στην ομιλία του για «αμφισβητήσεις» των συλλογικών αποφάσεων, «ξήλωσε» – επί της ουσίας – από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου το Νίκο Παππά, βασικό εκπρόσωπο της μειοψηφίας που τάσσεται απέναντι στην απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.

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Συγκεκριμένα,ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, αναλαμβάνει ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης. Επίσης, εισηγήθηκε να αναλάβουν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας, ενώ ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά την κλειστή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, μίλησε για μια «θαρραλέα» και καθαρή απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής καλώντας τους βουλευτές να την στηρίξουν. «Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης, λίγες μέρες μετά την απόφαση της ΚΕ προσβάλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια και φθορά και δεν απαντούν στο ερώτημα της κοινωνίας για το πώς θα φύγει το καθεστώς της δεξιάς» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ» πρόσθεσε ο Σωκράτης Φάμελλος – «φωτογραφίζοντας» τον Παύλο Πολάκη – «που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και για αυτό διεγράφη από την ΚΟ, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος».

Συνταγματική Αναθεώρηση: «Δεν πρέπει να δοθεί το όριο των 180 ψήφων, οι αλλαγές προϋποθέτουν μια προοδευτική κυβέρνηση»

Σχετικά με την Συνταγματική Αναθεώρηση ο Σωκράτης Φάμελλος κατά την εισήγηση του τόνισε: «Ξεκάθαρη η μεθόδευση Μητσοτάκη στη Συνταγματική Αναθεώρηση. Επιχειρεί να αλλάξει ατζέντα, να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα με συντηρητικές αντιλαϊκές προβλέψεις, να νομιμοποιήσει τις πολλές παραβιάσεις της κυβέρνησης και να κόψει και να ράψει ένα Σύνταγμα στα μέτρα της δεξιάς.

Απαράδεκτο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών μέχρι τις 15 Ιουλίου, τη στιγμή που θα μπορούσε να υποβάλει αυτή την πρόταση θεσμικά εδώ και ενάμιση χρόνο.

Απαράδεκτη η επιλογή Βορίδη. Θα έπρεπε να ελέγχεται για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, που βαρύνεται με πολλές περιπτώσεις παραβίασης του Συντάγματος. Σοβαρή ευθύνη και μέρους της ηγεσίας της δικαιοσύνης στην καταπάτηση του κράτους δικαίου.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να ζητά συναίνεση.

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Αφού παραβίασαν στην πράξη το άρθρο 16, τώρα επιδιώκουν το τελικό χτύπημα στη δημόσια Ανώτατη Παιδεία.

Έχουν το θράσος να μιλούν για αναθεώρηση του άρθρου 86, αυτοί που εργαλειοποίησαν το 86 για να γλιτώσουν οι υπουργοί τους τη λογοδοσία. Και τώρα με την πρόταση τους αφήνουν πάλι τον τελικό λόγο για τη δίωξη ή όχι υπουργών στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Έχουν στοχοποιήσει τους δημοσίους υπαλλήλους. Καλλιεργούν τον κοινωνικό αυτοματισμό για να προχωρήσουν τις απολύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών και την εγκαθίδρυση ενός γαλάζιου κομματικού κράτους. Θέλουν φοβισμένους δημοσίους υπαλλήλους και μέσω των απολύσεων να ανοίξει ο χώρος για να βολεύουν τα ρουσφέτια τους και να κυριαρχεί η αναξιοκρατία.

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Με τον ορισμό δημοσιονομικού κόφτη επιχειρεί να «συνταγματοποιήσει» τη λιτότητα.

Δεν πρέπει να δοθεί το όριο των 180 ψήφων. Οι αλλαγές προϋποθέτουν μια προοδευτική κυβέρνηση, η οποία θα μπορεί να εξασφαλίσει πραγματική και ουσιαστική συναίνεση, αλλά πρώτα απ’ όλα το αυτονόητο, που είναι η εφαρμογή του Συντάγματος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ άνοιξε εγκαίρως αυτή τη συζήτηση και έχει επεξεργασμένες προτάσεις:

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Για το άρθρο 86, για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της, για κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές, για την προστασία των δημόσιων αγαθών, της οικογένειας, της μητρότητας, του παιδιού, των ευάλωτων, του αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, του ΕΣΥ, της δημόσιας πολιτικής στέγης, την κατοχύρωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, των εργασιακών δικαιωμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ενίσχυσης της άμεσης Δημοκρατίας.

Είναι χρέος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και όλων των προοδευτικών δυνάμεων να σταματήσουν το σχέδιο Μητσοτάκη εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας.

«Η απόφαση είναι θαρραλέα και σας καλώ να τη στηρίξουμε στην πράξη»

Ο Σωκράτης Φάμελλος, αναφερόμενος, στο εσωκομματικό μέτωπο και με φόντο την απόφαση που έλαβε η τελευταία Κεντρική Επιτροπή του κόμματος ανέφερε:

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«Στην ΚΕ πήραμε μία σημαντική και καθαρή απόφαση για το πως θα συμβάλουμε στην ενότητα και στην προοπτική της προοδευτικής διεξόδου.

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Η απόφασή μας απαντά στην κοινωνία που μας ζητάει να είμαστε όλοι μαζί και να συμβάλουμε στην πτώση του καθεστώτος και σε μία προοδευτική κυβέρνηση.

Κάναμε πρόταση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου εδώ και 1,5 χρόνο. Τώρα δεν πρέπει να μείνουμε παρατηρητές.

Στην ΚΕ αποφασίσαμε να δουλέψουμε για την ενίσχυση και διεύρυνση της προοδευτικής πρότασης, αναγνωρίζοντας και το κοινωνικό αποτύπωμα που είχε η ίδρυση της ΕΛΑΣ και στηρίζοντας την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δεν αποφασίσαμε ούτε τη διάλυση ούτε την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

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Εργαζόμαστε για την ευρεία σύγκλιση και για την εκλογική ήττα Μητσοτάκη, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της ΕΛΑΣ. Αυτή είναι και η προοπτική συνέχειας για την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η απόφαση της ΚΕ μετέτρεψε τη λαϊκή βούληση σε πολιτική πρόταση.

Κάνω τα πάντα για την ενότητα και θα συνεχίσω να το κάνω. Από την εκλογή μου αυτό υπηρετώ. Και τώρα σας καλώ να εργαστούμε για αυτό.

Είμαι αισιόδοξος, γιατί αυτό θέλουν και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και οι ψηφοφόροι και η κοινωνία. Οφείλουμε να τους ακούσουμε.

Εδώ και πάρα πολλούς μήνες, λέω πως πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να κατέβει στις εκλογές μέσα από ένα μεγάλο, ενωτικό και προοδευτικό ψηφοδέλτιο, το οποίο θα διεκδικήσει την ανατροπή της δεξιάς.

Η ΚΕ με σημαντική πλειοψηφία ενέκρινε την εισήγηση της ΠΓ, που ήταν και η πρότασή μου, και απέρριψε τροπολογίες που θα «έκρυβαν» την καθαρή και προωθημένη απόφασή μας.

Η απόφαση είναι θαρραλέα και σας καλώ να τη στηρίξουμε στην πράξη. Δεν θα δεχτώ να ξαναγυρίσουμε στη συζήτηση που γινόταν πριν την ΚΕ.

Οι τροπολογίες για να αφαιρεθεί ο όρος “στήριξη”, για προετοιμασία ψηφοδελτίων, για πλάνο Β, κλπ απορρίφθηκαν καθαρά και δημοκρατικά. Οπότε προχωράμε τώρα στην υλοποίηση της απόφασης.

Οι δημόσιες αμφισβητήσεις της συλλογικής απόφασης, λίγες μέρες μετά την απόφαση της ΚΕ προσβάλουν τα μέλη και προσθέτουν μόνο εσωστρέφεια και φθορά και δεν απαντούν στο ερώτημα της κοινωνίας για το πώς θα φύγει το καθεστώς της δεξιάς.

Δεν θα επιτρέψω να θέτει σήμερα ένα πρώην μέλος της ΚΟ, που έχει προσβάλει τη λειτουργία μας με δημόσιες τοποθετήσεις του και για αυτό διεγράφη από την ΚΟ, εκβιαστικά διλήμματα και να προκαλεί επιπλέον κρίση, καλώντας τους βουλευτές και τα στελέχη να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, όταν έχουμε συλλογικά αποφασίσει τη στάση μας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά αντίστοιχα λάθη του παρελθόντος.

Σήμερα απαιτείται συνέχεια και ενίσχυση της πολιτικής δράσης και της δουλειάς της ΚΟ. Με σεβασμό στη λαϊκή βούληση, στον ρόλο της Βουλής, στις δυνατότητες και για αντιπολίτευση και για προγραμματικές πρωτοβουλίες. Και χωρίς να σκιάζουμε την εικόνα μας εισφέροντας περιττή εσωστρέφεια».

Η ανάρτηση του Κώστα Ζαχαριάδη

Σημειώνεται πως η αποχώρηση του Κώστα Ζαχαριάδη από το πόστο του έγινε με κοινή συναίνεση.

Με ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης ευχαρίστησε τον σύντροφο Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη, τους εργαζόμενους στο Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τους αναπληρωτές και τη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου για τη συνεργασία.

«Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον σύντροφο Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, τους εργαζόμενους στο Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που δουλέψαμε μαζί κάθε μέρα – όλη μέρα, τους αναπληρωτές και τη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου που συνεργαστήκαμε άψογα. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος που με εμπιστεύτηκαν και με στήριξαν. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους επαγγελματίες στο χώρο των media που είχαμε μια καλή συνεργασία με αλληλοσεβασμό.

Ως Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ τοποθετηθήκαμε σχεδόν σε όλα στον βαθμό που μας αντιστοιχούσε, δεν αφήσαμε τίποτα αναπάντητο και ασχολίαστο και δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω.

Μπαίνοντας στον όγδοο χρόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Υπάρχουν νέα δεδομένα για το κόμμα μας, όπως και για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και το χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα.

Ήμουνα και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων, ειδικά σε κρίσιμες συγκυρίες. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι ο εκπρόσωπος Τύπου πρέπει να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος, συζήτησα με τον Πρόεδρο του κόμματος για την απόφασή μου να μη συνεχίσω από την θέση του εκπροσώπου Τύπου και συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση.

Θα συνεχίσω να εργάζομαι για την ανάπτυξη ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς με κυβερνώσα προοπτική, θέση που σωστά προωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Χρήστο Γιαννούλη, αναλαμβάνει σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, θα στηρίξω την προσπάθειά του και μέσα από τα όργανα του κόμματος.»