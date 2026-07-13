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Η εσωκομματική αντιπολίτευση, με τους Παύλο Πολάκη, Νίκο Παππά και Ρένα Δούρου, επιδιώκει να αναλάβει τον έλεγχο του κόμματος.

Η πρόσφατη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής αποφάσισε την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα και την αυτόνομη εκλογική πορεία.

Στην επικείμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας αναμένεται να συζητηθεί η εκλογή νέου προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας εν μέσω αποχωρήσεων στελεχών.

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Ανοιχτές συγκρούσεις, υπόγειες διεργασίες, ρήξη. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά «κουμπώνουν» και συνοψίζουν την εικόνα διάλυσης που εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες ημέρες. Ένα πρωτοφανές σκηνικό κατάρρευσης έχει στηθεί μέσα και έξω από την Κουμουνδούρου, η οποία έχει αρχίσει να μετρά απώλειες και να οδεύει σε κρίσιμες αποφάσεις. Σε αυτή την συνθήκη, το βασικό διακύβευμα είναι το ποιος θα έχει τον έλεγχο της επόμενης ημέρας στον ΣΥΡΙΖΑ.

Οι πλευρές Πολάκη, Παππά, Δούρου εμφανίζονται αποφασισμένες να αναλάβουν τα ηνία διαμορφώνοντας τους νέους συσχετισμούς στο εσωτερικό του κόμματος, όπως έδειξε η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που συγκάλεσε και πραγματοποίησε το Σάββατο η εσωκομματική αντιπολίτευση κόντρα στην εισήγηση περί αναβολής της Κουμουνδούρου. Ενώ, από την άλλη πλευρά, όσοι κινούνται προς την προοπτική του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα δείχνουν να επιταχύνουν τις εξελίξεις, αποδυναμώνοντας, ωστόσο, περαιτέρω την κοινοβουλευτική και κομματική συνοχή του ΣΥΡΙΖΑ.

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Η παραίτηση Φάμελλου, οι ζυμώσεις για νέους πολιτικούς σχηματισμούς και οι επικείμενες αποχωρήσεις βουλευτών συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό, το οποίο αναμένεται να αποτυπωθεί πλήρως στη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Ωστόσο η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι πρωτοκλασάτα στελέχη της πλειοψηφίας, όπως η Όλγα Γεροβασίλη και ο Διονύσης Καλαματιανός, ο οποίος πρόσφατα παραιτήθηκε από την θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που μετέχουν στο κορυφαίο κομματικό όργανο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αναμένεται να δώσουν το «παρών». Αντίθετα, οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου αναμένεται να παραστούν κανονικά.

Η ατζέντα της Πολιτικής Γραμματείας

Στην ατζέντα της συνεδρίασης δεσπόζουν κρίσιμα ζητήματα, με κυρίαρχο την εκλογή νέου προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Παράλληλα, η πλευρά όσων συνεδρίασαν το Σάββατο αναμένεται να θέσει και το θέμα της επαναφοράς του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, επικαλούμενη την σχετική πολιτική απόφαση, η οποία ωστόσο δεν επιλύει αυτομάτως τα θεσμικά και τυπικά ζητήματα. Στο τραπέζι θα βρεθούν επίσης τα επόμενα οργανωτικά βήματα, με στόχο την εισήγηση για νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Σημειώνεται πως η κεντρική επιτροπή που συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση το Σάββατο αποφάσισε ομόφωνα πλήρη αλλαγή πορείας με επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ακύρωση της απόφασης συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές.

Στο φόντο όλων αυτών, η σύγκληση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τοποθετείται χρονικά από την Τρίτη και μετά, σε μια συνεδρίαση που δεν αναμένεται να παραστούν όσοι έχουν δρομολογήσει πως θα αποχωρήσουν, ενώ ασαφές παραμένει το τοπίο γύρω από το τι θα πράξει ο Σωκράτης Φάμελλος. Από την πλευρά του ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος είναι εκείνος που έχει αναλάβει το καθήκον, της εξεύρεσης του προσφορότερου θεσμικού τρόπου επιστροφής του Παύλου Πολάκη στην ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ, καθώς τυπικά, αρμόδιος είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, που αυτή τη στιγμή, όμως δεν υπάρχει.

Εφόσον τελικά ολοκληρωθεί η επαναφορά Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να ανοίξει ακόμα ένας γύρος σύγκρουσης εντός του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή την φορά σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Καθώς ο Παύλος Πολάκης μπορεί να δηλώνει επανειλημμένως πως θέλει να είναι υποψήφιος για την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο να υπάρξει απέναντι του έτερη δυνατή υποψηφιότητα για το τιμόνι της κοινοβουλευτικής ομάδας.