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Πλήρη αλλαγή πορείας με επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ακύρωση της απόφασης συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα και αυτόνομη κάθοδο στις επόμενες εκλογές αποφάσισε πριν από λίγο η κεντρική επιτροπή που συγκάλεσε η εσωκομματική αντιπολίτευση κόντρα στην εισήγηση της Κουμουνδούρου περί αναβολής.

Στη συνεδρίαση, όπως ανακοινώθηκε μετά τέλος της συνεδρίασης, μετείχαν 81 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, δια ζώσης, και 59 μέλη μέσω zoom, δηλαδή επιτεύχθηκε απαρτία με 140 μέλη. Το ψήφισμα-απόφαση, το οποίο θα τεθεί στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Δευτέρα, εγκρίθηκε με ομοφωνία.

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Πηγή: EUROKINISSI

Συγκεκριμένα, η απόφαση, όπως την ανέγνωσε ο Νίκος Παππάς μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, αναφέρει:

«Η έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου στο όνομα της ενότητας της συνέχειας και της ανάκαψης του κόμματος υπερψήφισε ομόφωνα τα παρακάτω:

Πρώτον, αποφασίζει τη συνέχιση των εργασιών της για το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου του 2026.

Δεύτερον, διαπιστώνει ότι η απόφαση της 6ης Ιουνίου περί πολιτικής στήριξης άλλου κόμματος έχει εκ των πραγμάτων καταστεί κενή περιεχομένου μετά και τις σχετικές δημόσιες δηλώσεις των στελεχών και του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ως εκ τούτου, ο ΣΥΡΙΖΑ επιταχύνει άμεσα την προετοιμασία του για τις επερχόμενες εκλογές και την οικοδόμηση μιας εκλογικής συμμαχίας με όσες και όσους επιθυμούν, με όσες και όσους μπορούν να συμβάλουν σε αυτή την προοπτική.

Τρίτον, καλεί την πολιτική γραμματεία, σύμφωνα με το καταστατικό, να εισηγηθεί άμεσα τον οδικό χάρτη της εκλογικής προετοιμασίας.

Τέταρτον, διαπιστώνει την πολιτική αναγκαιότητα της ανάκλησης της διαγραφής του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα».