Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα μπάνια του λαού (όπως έλεγε και ο Ανδρέας) έχουν ήδη ξεκινήσει στα νησιά του Αιγαίου, για όσους βέβαια έχουν την δυνατότητα να το πράξουν. Για τους υπόλοιπους υπάρχουν οι ακτές της Αττικής και οι συγγενείς στα χωριά τους. Αλλά το αρχιπέλαγος δεν είναι μόνον για βουτιές των εν ειρήνη διαβιούντων Ελλήνων. Είναι και για ασκήσεις των πολεμοχαρών Τούρκων στα άδυτα της Άγκυρας.

Σε μια άσκηση επί χάρτου προχώρησε και η τουρκική ιστοσελίδα CNN Turk. Θεώρησε την προ ημερών επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην ελληνική νήσο Ρω, όπου εγκαινίασε στρατιωτικούς κοιτώνες, ως περίπου πολεμική πράξη, η οποία επισείει εις τας κεφαλάς μας το διαβόητο cases belli. Ταυτοχρόνως επιτέθηκε στο Έλληνα υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ως πολεμοχαρή. Αντιθέτως έπλεξε το εγκώμιο του υπουργού Εξωτερικών, ως άνθρωπο της ειρήνης. Ως εμπνευστή φυσικά των γνωστών «ήρεμων νερών» στο Αιγαίο. Το CNN Turk ανήκει στον επιστήθιο φίλο του Ερντογκάν, ολιγάρχη Ντεμίρορεν και καμία σχέση έχει πλέον με το αμερικανικό δίκτυο CNN. Αξίξει να θυμηθούμε ότι το CNN Turk ανήκει στον μιντιακό όμιλο Hurriet, του οποίου ιδιοκτήτης ήταν ο μεγαλοεπιχειρηματίας ΑϊντίνΝτογκάν, ορκισμένος εχθρός του Ερντογκάν. Τον οποίο ο σουλτανίσκος υποχρέωσε να τον πουλήσει στον φίλο του Ντεμίρορεν, αλλιώς θα εξόντωσε τις επιχειρήσεις του με το τερατώδες πρόστιμο των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γι αυτό δεν έχουν πει ποτέ λέξη οι φίλες τουσατραπίσκου Ντερ Λάιεν και Κάλας. Σε αντίθεση με τον αείμνηστο Ζακ Ντελόρ.

Advertisement

Advertisement

Όσοι θέλουν να αγνοούν τον ισλαμοφασιστικό χαρακτήρα του καθεστώτος Ερντογκάν είναι είτε πολιτικά αδαείς, είτε διπλωματικά επικίνδυνοι. Ας ρωτήσουν τους δυο πρώην στενούς του συνεργάτες, τον Γκιούλ και τον Νταβούτογλου. Αυτοί τον έχουν υποστεί από πρώτο χέρι.

Αν νομίζουν όμως ότι τα ξέρουν όλα και έχουν πολιτικά δεμένο το γάιδαρο τους, αν αυτός αρχίζει να χοροπηδάει, τότε θα ψάχνουν εναγωνίως το σαμάρι του…