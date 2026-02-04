Τις παραιτήσεις των Γιάννη Τόσκα και Γιάννη Καλογερούδη από τις θέσεις του διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου, αντίστοιχα, του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, (ΟΣΕΘ) ζήτησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις μεταφορές, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Οι παραιτήσεις έρχονται μετά τα διαδοχικά περιστατικά, το τελευταίο διάστημα, με τα αναφλεγόμενα αστικά λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη.

Advertisement

Advertisement

Σημειώνεται πως ο αναπληρωτής υπουργός επανειλημμένα έχει δηλώσει πως «η ασφάλεια στις συγκοινωνίες είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» .