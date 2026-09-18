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Η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζει την ένταξη νέων υποψηφίων, διατηρώντας παράλληλα τις εσωκομματικές ισορροπίες με τους εν ενεργεία βουλευτές της.

Το ΠΑΣΟΚ προσελκύει στελέχη προερχόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛ.Α.Σ., αντλεί πρόσωπα από διαφορετικές δεξαμενές της Κεντροαριστεράς, συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων βουλευτών.

Η αυξημένη κινητικότητα των υποψηφίων δημιουργεί εντάσεις στις περιφέρειες, καθώς ο αριθμός των διεκδικητών για τις διαθέσιμες κοινοβουλευτικές έδρες αυξάνεται διαρκώς.

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Το πολιτικό «μεταγραφικό παζάρι» έχει ήδη ανοίξει και όσο πλησιάζουν οι εθνικές εκλογές του 2027 τόσο μεγαλώνει ο συνωστισμός για μία θέση στα ψηφοδέλτια.

Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα κινούνται παράλληλα, αλλά με διαφορετικές ανάγκες. Η ΝΔ επιχειρεί ανανέωση χωρίς να διαταράξει τις ισορροπίες μεταξύ των εν ενεργεία βουλευτών, το ΠΑΣΟΚ αναζητεί διεύρυνση και νέα στελέχη, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας χτίζει τον νέο κομματικό του μηχανισμό αντλώντας πρόσωπα από διαφορετικές δεξαμενές της Κεντροαριστεράς. (

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Συνωστισμός στα γαλάζια ψηφοδέλτια

Στη ΝΔ αναμένεται νέα «φουρνιά» άνω των 100 υποψηφίων, περίπου 70 πολιτευτών και 30 νέων προσώπων. Στην Α΄ Αθηνών προστίθεται η Αλεξάνδρα Σδούκου απέναντι σε ένα ήδη βαρύ ψηφοδέλτιο, όπου βρίσκονται μεταξύ άλλων οι Κυριάκος Πιερρακάκης, Βασίλης Κικίλιας, Όλγα Κεφαλογιάννη, Θάνος Πλεύρης, Νικήτας Κακλαμάνης και Άγγελος Συρίγος.

Στον Βόρειο Τομέα η κάθοδος του Παύλου Μαρινάκη προσθέτει έναν ακόμη ισχυρό υποψήφιο σε μια περιφέρεια όπου ήδη πολιτεύονται Κωστής Χατζηδάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Νίκη Κεραμέως, Δημήτρης Καιρίδης και Νίκος Παπαθανάσης. Στον Νότιο Τομέα προστίθενται Νίκος Ρωμανός, Τάσος Γαϊτάνης και Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ στην Α΄ Θεσσαλονίκης έχουν ανακοινωθεί Γιώργος Φλωρίδης, Νίκος Παπαϊωάννου, Γιάννης Παπαγεωργίου και Θανάσης Τσιούρας.

ΠΑΣΟΚ: Οι μεταγραφές από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ

Στη Χαριλάου Τρικούπη η ανανέωση περνά και μέσα από μετακινήσεις προσώπων που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Ράνια Θρασκιά και ο Πέτρος Παππάς βρίσκονται πλέον στο ΠΑΣΟΚ και θα διεκδικήσουν επανεκλογή στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης, με προορισμό το ψηφοδέλτιο της Κέρκυρας, και ο Ευάγγελος Αποστολάκης, για τον οποίο συζητούνται Α΄ Πειραιά και Χανιά.

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Από τον ΣΥΡΙΖΑ προέρχονται επίσης η Ολυμπία Τελιγιορίδου, που προορίζεται για την Καστοριά, και ο Λευτέρης Αβραμάκης για τις Σέρρες. Στο ίδιο «μεταγραφικό» σκηνικό βρίσκεται η Νίνα Κασιμάτη για τη Β΄ Πειραιά, ενώ δημοσιεύματα αναφέρουν και την ανεξάρτητη Μυρτώ Κοροβέση.

Ο Τσίπρας ψάχνει παλιούς αλλά και καινούργιους

Από την αντίθετη κατεύθυνση υπάρχει κίνηση προς την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα.

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Ο Αντώνης Σαουλίδης έχει ήδη ενταχθεί στο νέο κόμμα και θα είναι υποψήφιος στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Από το ΠΑΣΟΚ προέρχονται επίσης ο Μαρίνος Σκανδάμης, που αναμένεται να πολιτευθεί στην Αχαΐα, η Άννα Παπαδοπούλου, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, ο οποίος προορίζεται για την Ηλεία. Στο ίδιο πολιτικό δρομολόγιο εμφανίζεται πλέον και η Ρόζα Βρεττού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημα η ένταξή της.

Ο Αλέξης Τσίπρας, όμως, δεν αναζητεί μόνο «μεταγραφές». Στην περιφέρεια έχουν εμφανιστεί νέα πρόσωπα όπως η Μαρία Κατσουλίδη στα Ιωάννινα, η Ιωάννα Καραβάνα στη Λάρισα, η Εύα Ρέντζου στη Βοιωτία, ο Μενέλαος Μαλτέζος και η Κατερίνα Μπέρδου στον Έβρο.

Γεροβασίλη και πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο κάδρο

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δεξαμενή των πρώην στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Η Όλγα Γεροβασίλη έχει δηλώσει δημόσια ότι στηρίζει το εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ. και ότι βλέπει τον εαυτό της μέσα σε αυτό, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί τυπικά η ένταξή της.

Στη σχετική συζήτηση έχουν μπει επίσης τα ονόματα των Μίλτου Ζαμπάρα, Διονύση Καλαματιανού και Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου, ενώ εξετάζεται ξεχωριστά η περίπτωση του Βασίλη Κόκκαλη. Ο Συμεών Κεδίκογλου έχει ήδη ενταχθεί στην ΕΛ.Α.Σ.

Οι ανεξάρτητοι της Βουλής και το μεγάλο παζλ

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Εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του ντόμινο. Η Βουλή διαθέτει έναν ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό ανεξάρτητων βουλευτών, αρκετοί από τους οποίους αναζητούν πολιτική στέγη για τις επόμενες εκλογές.

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Σε πρόσφατα δημοσίευματα, μεταξύ εκείνων που εμφανίζονταν να κοιτούν προς το κόμμα Τσίπρα ήταν οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Μερόπη Τζούφη. Στην ίδια συζήτηση είχαν τοποθετηθεί ο Γιάννης Σαρακιώτης και η Ελένη Καραγεωργοπούλου, ενώ η Αθηνά Λινού εμφανιζόταν τότε αναποφάσιστη. Πρόκειται για σενάρια και πολιτικές διεργασίες και όχι για ανακοινωμένες υποψηφιότητες. Με ελάχιστες πιθανότητες επιβεβαίωσης τουλάχιστον για τους περισσότερους.

Στη Ροδόπη, πάντως, ο ανεξάρτητος βουλευτής Οζγκιούρ Φερχάτ έχει ήδη συμπεριληφθεί στα πρόσωπα που, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προορίζονται για το ψηφοδέλτιο της ΕΛ.Α.Σ.

Οι σταυροί δεν περισσεύουν

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Το αποτέλεσμα είναι ένα πραγματικό πολιτικό ντόμινο. Κάθε νέα υποψηφιότητα αλλάζει τις ισορροπίες μιας περιφέρειας και κάθε μεταγραφή μπορεί να ανοίξει μία θέση σε ένα κόμμα και ταυτόχρονα να δημιουργήσει συνωστισμό σε ένα άλλο.

Και όσο οι ηγεσίες αναζητούν ανανέωση, διεύρυνση και αναγνωρίσιμα πρόσωπα, οι εν ενεργεία βουλευτές γνωρίζουν ότι η αριθμητική είναι αμείλικτη: οι υποψήφιοι πολλαπλασιάζονται, αλλά οι διαθέσιμες έδρες όχι.

Μέχρι να κλείσουν οριστικά τα ψηφοδέλτια, το πολιτικό μεταγραφικό παζάρι αναμένεται να συνεχιστεί και αρκετά από τα ονόματα που σήμερα βρίσκονται στο επίπεδο των συζητήσεων μπορεί τελικά είτε να αλλάξουν πολιτική στέγη είτε να μείνουν εκτός εκλογικής μάχης.