Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά με κοινό τους αίτημα ζητούν την έκτακτη σύγκληση της επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να κληθεί ο μάρτυρας στη δίκη της υπόθεσης των παρακολουθήσεων Σταμάτης Τρίμπαλης.

Όπως σημειώνουν οι βουλευτές και των τριών κομμάτων που μετέχουν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας «στη συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2025 του δικαστηρίου όπου εκδικάζεται η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, ο μάρτυρας κ. Σταμάτης Τρίμπαλης, πρώην νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel του κατηγορούμενου επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου, κατά την ένορκη κατάθεση του δήλωσε ότι πριν την κατάθεσή του στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, είχε λάβει εκ των προτέρων τις ερωτήσεις των μελών της ΝΔ και γνώριζε εκ των προτέρων το περιεχόμενό τους και τις απαντήσεις».

Advertisement

Advertisement

Και συνεχίζουν αναφέροντας πως «συνεπώς, στην ακροαματική διαδικασία του δικαστηρίου, προέκυψε με ένορκη κατάθεση ότι ο μάρτυρας κατέθεσε ψευδή στοιχεία στην Βουλή, παραπλανώντας την εξεταστική επιτροπή σε συνεργασία με μέλη της επιτροπής . Το γεγονός αυτό εγείρει εξαιρετικά σοβαρά ζητήματα για τη συνολική λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές, αλλά και προσβάλλει βαθύτατα το θεσμό της Βουλής, απαξιώνοντας τον κοινοβουλευτισμό στα μάτια των πολιτών». Σε αυτό το πλαίσιο το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά αιτούνται την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας προκειμένου να κληθεί προς ακρόαση Σταμάτης Τρίμπαλης.