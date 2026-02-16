«Εσείς λέτε ‘βγες μπροστά’. Εγώ απαντώ: τώρα είναι η ώρα του ‘μαζί’. Μαζί να βγούμε μπροστά. Μαζί να βάλουμε τα πανιά και τα ξάρτια στο νέο καράβι για την Ιθάκη. Και να φροντίσουμε – χωρίς ανυπομονησία, αλλά με δουλειά μυρμηγκιού – να είναι ένα καράβι γερό, καλοτάξιδο, γρήγορο, που δεν θα φοβάται τους καιρούς και τις θύελλες που μας περιμένουν. Γιατί μας περιμένουν θύελλες. Και πρέπει να έχει πλήρωμα άξιο, έμπειρους ναύτες και αξιωματικούς, με βασικό γνώρισμα την αγάπη για τον λαό, την αγάπη για το ταξίδι και τον προορισμό» είπε ο Αλέξης Τσίπρας, στην ομιλία του στη Λάρισα, στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου του «Ιθάκη», υπογραμμίζοντας ότι «μαζί πρέπει και μπορούμε να χαράξουμε τη ρότα της πατρίδας μας για την Ιθάκη», καθώς «αυτό που κρίνεται τελικά είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο νομίζουμε: είναι οι ίδιες οι ζωές μας, είναι η ζωή που θέλουμε να ζήσουμε με ασφάλεια για εμάς και για τα παιδιά μας».

Στην ομιλία του, ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε κεντρικό βάρος στο αίσθημα της ανασφάλειας, λέγοντας ότι «αν μία λέξη υπάρχει που διαπερνά τη σκέψη και την ψυχή των περισσότερων συμπολιτών μας, αυτή είναι η λέξη ανασφάλεια». Όπως είπε, «ανασφάλεια σημαίνει να μην ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο στη δουλειά, στο χωράφι, στο τρένο», περιγράφοντας την καθημερινότητα «με τη θηλιά της τράπεζας, της εφορίας, της ακρίβειας», αλλά και «της ασυδοσίας του πλούτου» και «της προκλητικής αδικίας που πολλές φορές μας κόβει την αναπνοή». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «μας πουλάει την ασφάλεια μιας ψευδεπίγραφης σταθερότητας», ενώ «οι ίδιοι είναι αυτοί που, με τις πολιτικές τους αποσταθεροποιούν τις ζωές μας».

Ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία «οικειοποιείται την έννοια της ασφάλειας» και εμφανίζεται «ως η παράταξη που δήθεν νοιάζεται για την ασφάλεια των πολιτών», τονίζοντας πως «καμία χώρα δεν μπορεί να είναι ασφαλής όταν η κοινωνία διατρέχεται από τόσο μεγάλη ανασφάλεια».

Παρουσίασε ως χαρακτηριστικές «τρεις στιγμές που πάγωσε ο χρόνος» τις λέξεις «Ντάνιελ, Τέμπη, Βιολάντα», λέγοντας ότι πρόκειται για «τρεις συγκλονιστικές τραγωδίες στην καρδιά της χώρας», που δεν οφείλονται στη «μοίρα» ή σε έναν «μοιραίο καιρό», «μοιραίο σταθμάρχη», «μοιραίο εργoστασιάρχη», αλλά «στον τρόπο που οργανώνουμε την οικονομία, την εργασία, το κράτος και τις υποδομές». Στο ίδιο πλαίσιο, είπε ότι «η Δεξιά και η ακροδεξιά επενδύει στον κίνδυνο, επενδύει στην ανασφάλεια, επενδύει στον φόβο», για να συμπληρώσει πως «μια κοινωνία φοβισμένη είναι μια κοινωνία ηττημένη».

Αναφερόμενος στη Θεσσαλία, σημείωσε ότι η χώρα είχε «τη μεγαλύτερη ευκαιρία» λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, ωστόσο διερωτήθηκε «σε ποιο σημείο της χώρας μπορούμε σήμερα να δούμε κάτι χειροπιαστό; Πουθενά». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το έχουν κάνει ταμείο απευθείας αναθέσεων, παροχών και κουπονιών», με αποτέλεσμα «αντιπλημμυρικά έργα στα χαρτιά» και «να κοιμάστε και ξυπνάτε με την ανασφάλεια». Για τα Τέμπη τόνισε ότι «δεν γίνεται να ξεχάσουμε», αναφερόμενος «στο μπάζωμα», «τη δαιμονοποίηση των συγγενών» και «τις πρακτικές της συγκάλυψης», ενώ σημείωσε πως οι πολίτες ζήτησαν «το στοιχειώδες, αυτονόητο για κάθε πολιτισμένη κοινωνία: δικαιοσύνη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον αγροτικό κόσμο, λέγοντας ότι «φέτος ίσως για πρώτη φορά οι αγρότες δεν βγήκαν για να διεκδικήσουν αιτήματα της συγκυρίας, αλλά βγήκαν από το υπαρξιακό ζήτημα», καθώς «το κόστος παραγωγής έχει πολλαπλασιαστεί», «οι τιμές παραμένουν χαμηλές» και «η ψαλίδα από το χωράφι στο ράφι είναι τρεις και τέσσερις φορές πάνω». Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε οκτώ προτάσεις για την αγροτική πολιτική, με την πρώτη να είναι «η αποκέντρωση της αγροτικής πολιτικής», με μεταφορά του υπουργείου Αγροτικης Αναπτυξης στη Θεσσαλία» και τη δεύτερη «ελάχιστο εγγυημένο αγροτικό εισόδημα». Ως τρίτη τομή παρουσίασε το «η γη σε όσους την καλλιεργούν», τέταρτη χαρακτήρισε τη «ριζική αναδιάρθρωση του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ ώστε η γνώση να φτάνει το χωράφι».

Ως πέμπτη τομή ανέφερε τη «χρηματοδότηση που να φτάνει στον μικρό παραγωγό», ως έκτη «τις ενεργειακές κοινότητες για τη μείωση του κόστους παραγωγής», ως έβδομη τη «διαφάνεια στην αγορά και προστασία της ελληνικής παραγωγής» και ως όγδοη τη «μεταρρύθμιση του ΕΛΓΑ και εθνικά σχέδια για άρδευση και αυτάρκεια ζωοτροφών».

Κλείνοντας, ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Ελλάδα γέμισε τράστ» προσθέτoντας ότι «η Ελλάδα δεν μπορεί να αλλάξει απλά και μόνο με μία κυβέρνηση», αλλά «μόνο αν η κοινωνία της αλλάξει και πάρει την υπόθεση στα χέρια της». Επίσης, υπογράμισε ότι «αυτό που χρειάζεται η χώρα είναι ένας νέος πατριωτισμός», «ένας οικονομικός και κοινωνικός πατριωτισμός», που «θα βάλει τέρμα στις πρακτικές ασυδοσίας του πλούτου» και θα επιτρέψει στους πολίτες «να πάρουν μια βαθιά ανάσα».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ