Η νέα εποχή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις που σηματοδοτεί (και) η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στη χώρα μας, καθώς συμπίπτει χρονικά με την υπογραφή συμφωνιών που επισφραγίζουν την «ενεργειακή συμμαχία» Ελλάδας – ΗΠΑ. Η συνέντευξη από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην εκδότη της HuffPost Έμη Λιβανίου αρχίζει από αυτό ακριβώς το σημείο: από τις ευκαιρίες που προσφέρουν στην Ελλάδα οι ενεργειακές συμφωνίες, σε συνδυασμό με το συγκριτικό πλεονέκτημα του ελληνικού εμπορικού στόλου, καθώς ο παγκόσμιος στόλος παραμένει σε ποσοστό 20% ελληνόκτητος, με το 35% των πλοίων που μεταφέρουν LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) να βρίσκονται σε ελληνικά χέρια.

Αν καταναλώνουμε και αγοράζουμε απλώς ενέργεια, δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε τίποτα. Αν παράγουμε ενέργεια, μεταφέρουμε ενέργεια, έχουμε λόγο στα συμβόλαια τα οποία υπογράφονται, τότε ορίζουμε τις εξελίξεις μέσα από τον ρόλο που παίζει η ελληνική ναυτιλία

Ο Βασίλης Κικίλιας βλέπει στο ορατό μέλλον απτά κέρδη από αυτές τις συμφωνίες, που αναδεικνύουν την αξία του ελληνικού εμπορικού στόλου: «Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εμπερικλείει τον ισχυρότερο στόλο στον κόσμο, την ελληνόκτητη ναυτιλία μαζί με την ακτοπλοϊα και την κρουαζιέρα. Η προσπάθεια αυτών των ανθρώπων μας κάνει υπερήφανους. Οι Έλληνες θέλουν να είναι υπερήφανοι. Θέλουμε να καμαρώνουμε για τα επιτεύγματά μας… Οι Έλληνες εφοπλιστές τα έχουν καταφέρει. Ξεκίνησαν από το μηδέν οι πιο πολλοί, ήταν καπεταναίοι, μπάρκαραν, έφτιαξαν τις δικές τους εταιρείες και βήμα-βήμα έφτασαν μέχρι την κορυφή. Η Ναυτιλία μαζί με τον Τουρισμό, το real estate και τις υπηρεσίες είναι οι τέσσερις κλάδοι που δίνουν το μεγαλύτερο ποσοστό στο ΑΕΠ της χώρας. Άρα, στις συμφωνίες που ήρθαν αυτό τον καιρό η ελληνική ναυτιλία πρωτοπορεί, γιατί το φυσικό αέριο που παράγουν και εξάγουν οι ΗΠΑ σε φίλους και συμμάχους θα το μεταφέρει (η ελληνική ναυτιλία) χτίζοντας μία πολύ ισχυρή εμπορική σχέση», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Στο ερώτημα, εάν αυτό σημαίνει ότι θα κερδίσει κάτι και ο Έλληνας καταναλωτής, που πιέζεται από το κόστος της ενέργειας, απαντά: «Αν καταναλώνουμε και αγοράζουμε απλώς ενέργεια, δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε τίποτα. Αν παράγουμε ενέργεια, μεταφέρουμε ενέργεια, έχουμε λόγο στα συμβόλαια τα οποία υπογράφονται, τότε ορίζουμε τις εξελίξεις μέσα από τον ρόλο που παίζει η ελληνική ναυτιλία».

Εννοείτε και υπουργούς;

«Εννοώ στελέχη, καιροσκόποι…Το εθνικό συμφέρον, η στήριξη της κοινωνίας και η Δικαιοσύνη πρέπει να είναι πάνω απ’όλα», λέει ο Βασίλης Κικίλιας, μετρώντας προσεκτικά τις λέξεις του.

«Είμαι ένας μαχητής της ζωής, είμαι αγωνιστής. Δεν παράτησα ποτέ κανέναν – πόσω μάλλον τους συμπολίτες μου – στα δύσκολα. Με τίμησε ο πρωθυπουργός και μου έδωσε θέσεις ευθύνης στα πιο δύσκολα χαρτοφυλάκια. Μία παγκόσμια κρίση της Δημόσιας Υγείας, συγκλονιστικές φυσικές καταστροφές που όμοιές τους δεν έχουμε δει τα τελευταία 100 χρόνια στην Ελλάδα…Ποτέ μα ποτέ δεν θα εγκατέλειπα αυτή την προσπάθεια. Θα έπαιρνα το τελευταίο σουτ! Το κρίσιμο!»

Είναι το άλλο μου μισό, ο άνθρωπος που με στηρίζει στις επιλογές μου και στις προσπάθειές μου. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς εκείνη. Έχουμε μία οικογένεια, ένα «μπόμπιρα» 4,5 ετών. Πηγαίνει στο νηπιαγωγείο και είναι γεμάτος δυναμισμό και ενέργεια. Εγώ λέω ότι μοιάζει σε εμένα, αλλά είναι «ξανθομπούμπουρας», οπότε οι πιο πολλοί λένε ότι μοιάζει στη γυναίκα μου

«Είναι το άλλο μου μισό, ο άνθρωπος που με στηρίζει στις επιλογές μου και στις προσπάθειές μου. Δεν θα μπορούσα να τα καταφέρω χωρίς εκείνη. Έχουμε μία οικογένεια, ένα «μπόμπιρα» 4,5 ετών. Πηγαίνει στο νηπιαγωγείο και είναι γεμάτος δυναμισμό και ενέργεια. Εγώ λέω ότι μοιάζει σε εμένα, αλλά είναι «ξανθομπούμπουρας», οπότε οι πιο πολλοί λένε ότι μοιάζει στη γυναίκα μου. Θα θέλαμε να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά. Να πέσει κάτω, να σηκωθεί, να κοινωνικοποιηθεί, να δοκιμάσει διάφορα σπορ ή ό,τι άλλο τον ικανοποιεί. Αισθάνομαι ισορροπία, ήσυχος και ασφαλής να πάω να κάνω τη δουλειά μου…είναι αυτό που κατορθώνει πάντοτε σε μία οικογένεια μία γυναίκα.»