Λίγες ημέρες μετά την ψήφιση της τροπολογίας για τον Αγνωστο Στρατιώτη, που εξελίχθηκε σε αφορμή για ποικίλα σχόλια κυρίως λόγω της μη παρουσίας του Νίκου Δένδια στη Βουλή, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας υποδέχεται σε λίγες ώρες τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Πεντάγωνο, σε μία συνάντηση που αποκτά (και) συμβολικό χαρακτήρα, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι έτσι κλείνει οριστικά και η πόρτα σε σενάρια περί διαφωνιών ή τριβών.

Ο Νίκος Δένδιας φρόντισε να καταστήσει σαφές, σε δεύτερο χρόνο, ότι στηρίζει και υλοποιεί την απόφαση για το μνημείο στο Σύνταγμα, ενώ διαφώνησε έντονα με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, δείχνοντας ότι δεν προτίθεται να ανοίξει “κερκόπορτα” στην κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα διατηρεί προσωπικές απόψεις σε σειρά πολιτικών ζητημάτων (ή και φιλοδοξίες, λένε ορισμένοι…)

Η νέα, εντυπωσιακή αλλαγή στην όψη του υπουργείου Εθνικής Άμυνας και η παρουσία Μητσοτάκη με μάσκα λόγω κορονοϊού

Στο Υπουργείο Άμυνας σχεδίασαν για σήμερα μία εντυπωσιακή και πανηγυρική τελετή για τα εγκαίνια της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου, καθώς αποτελεί και δείγμα γραφής – «παρακαταθήκη» που θα αφήσει στο μέλλον ο Νίκος Δένδιας, σηματοδοτώντας την αναβάθμιση των Ενόπλων Δυνάμεων – και σε επίπεδο αισθητικού εκσυγχρονισμού εν προκειμένω.

Παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός νοσεί με κορονοϊό, όπως ήδη ανακοινώθηκε, θα παρατστεί και θα πάρει το λόγο το απόγευμα, καθώς η τελετή θα γίνει σε εξωτερικό χώρο. Θα φοράει μάσκα, όμως, ενώ θα την αφαιρέσει μόνο για να μιλήσει και θα στέκεται σε απόσταση από τους παρευρισκόμενους

Βιοκλιματική τεχνολογία στον σχεδιασμό: Τα πολλαπλά οφέλη

Ο γλύπτης Κώστας Βαρώτσος, που ανέλαβε εξαρχής τον σχεδιασμό, έχει δηλώσει ότι η προσθήκη ενός κελύφους, αποτελούμενου από κατακόρυφα λευκά σκίαστρα, στην εξωτερική όψη του κτιρίου, προσδίδει μία σύγχρονη και κομψή αισθητική.

Τα σκίαστρα αποτελούν μέρος ενός βιοκλιματικού σχεδιασμού, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. Βοηθούν στη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται στο εσωτερικό, περιορίζοντας, έτσι, την ανάγκη για κλιματισμό κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και εξοικονομώντας ενέργεια.

Προσκλήσεις και σε Καραμανλή – Σαμαρά

Αν και έχουν προσκληθεί, δεν προβλέπεται να προσέλθουν στο Πεντάγωνο οι πρώην πρωθυπουργοί και αρχηγοί της ΝΔ, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

Η βέβαιη απουσία Σαμαρά δεν εκπλήσσει (πρόσφατα απείχε και από την εκδήλωση Στυλιανίδη όταν έμαθε ότι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός), αλλά η περίπτωση Καραμανλή έχει περισσότερο ενδιαφέρον.

Οι σχέσεις Καραμανλή – Μητσοτάκη κινούνται σε «χαμηλό βαρομετρικό» τους τελευταίους μήνες, .

Η αναμενόμενη απουσία Καραμανλή δεν σημαίνει απαραίτητα και επιδείνωση σχέσεων, όμως ούτε βοηθά για να βελτιωθεί το κλίμα, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στα αποκαλυπτήρια για την «Κιβωτό Εθνικής Μνήμης», το νέο μνημείο μέσα στο Πεντάγωνο, τον περασμένο Μάρτιο είχαν παραστεί οι δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

