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Με αιχμές και «καρφιά», στοχεύοντας την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, «συνόδευσε» ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος την ανάπτυξη της επίκαιρης ερώτησης του για τους συνεπείς δανειολήπτες πρώτης κατοικίας. «Η κυβέρνηση βοηθάει πράγματι τους ευάλωτους συμπολίτες μας, όμως δεν προχώρησε ποτέ στην στήριξη εκείνων που με κόπο και θυσίες καταφέρνουν να τα φέρνουν βόλτα και να ανταποκρίνονται στα δάνειά τους. Πρέπει να τους δώσουμε μια βοήθεια, μια ελάφρυνση, ένα μπόνους. Αυτοί κρατούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος» σημείωσε, αρχικά, ο «γαλάζιος» Γιώργος Βλάχος.

Ακούγοντας, ωστόσο, την απάντηση του υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου να του αριθμεί τις μέριμνες και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, ο βουλευτής της ΝΔ έβαλε στο στόχαστρο την κυβερνητική πολιτική. Ο Γιώργος Βλάχος σχολίασε, χαρακτηριστικά, πως «είμαστε εκτός πραγματικότητας» και κάλεσε την κυβέρνηση μπροστά στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση να βρει και πάλι το «βήμα στην κοινωνία» και να ανακτήσει την «επαφή με τα ευρύτερα κοινωνικά στρώματα». Όπως είπε ο βουλευτής της ΝΔ «αυτό το κλίμα ενόψει εκλογών πρέπει να αλλάξει», επισημαίνοντας «με κινήσεις όπως αυτή που πρότεινα να ξαναβρούμε το βήμα μας στην κοινωνία και να αποκαταστήσουμε την επαφή με ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Να νιώθουν την ασφάλεια ότι μπορούν να ακουμπήσουν στην κυβέρνηση.

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Δείχνοντας μάλιστα την ενόχληση του προς τον υφυπουργό Οικονομικών για όσα του είχε αναφέρει στην πρωτολογία του σχολίασε πως «δεν μου απαντήσατε στο ερώτημά του. Ήταν πολύ απλό το ερώτημα. Δεν ήρθατε να μου απαντήσετε σήμερα, αλλά να ξεπετάξετε μια ερώτηση ενός βουλευτή… παράξενου που σας τσιγκλάει. Και αυτό εμένα δεν μου αρέσει καθόλου» σημείωσε ο Γιώργος Βλάχος. «Τα fund είπατε ότι δεν θα αισθάνονται ανεξέλεγκτα. Πείτε μου ποιο fund δεν αισθάνεται ανεξέλεγκτο, αφού είναι χείριστη η συμπεριφορά τους» πρόσθεσε, χαρακτηριστικά, ο «γαλάζιος» βουλευτής.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, απαντώντας στον «γαλάζιο» βουλευτή, σημείωσε πως «ούτε…. παράξενο σας αποκάλεσα, αλίμονο. Έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για εσάς. Δεν μίλησα αόριστα, μίλησα με συγκεκριμένες στοχευμένες πολιτικές που βοηθούν τους δανειολήπτες. Δεν λέω ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει, είμαστε όμως στην ίδια πλευρά της βάρκας, μαγικές συνταγές τάζουν κάποιοι με μεγάλη ευκολία. Εμείς δώσαμε τον αγώνα κατά όσων ζούσαν την επαναστατική ονείρωξη την περίοδο των μνημονίων. Η μόνη κυβέρνηση αγαπητέ φίλε Γιώργο Βλάχο, που μπορεί να κάνει αυτές τις μέριμνες, είναι της ΝΔ». Απαντώντας στα «καρφιά» του Γιώργου Βλάχου ο υφυπουργός Οικονομικών σημείωσε πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη «πέρασε» τον Κώδικα Δεοντολογίας τους, ενώ δεσμεύθηκε πως η κυβέρνηση «δεν θα αφήσει κανέναν χωρίς έλεγχο».