Άμεσα απάντησε, μέσω της εκπροσώπου του Λάνας Ζωχιού, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε αυτό της Τουρκίας σχετικά με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τη σημερινή (21/11) δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκικής Δημοκρατίας η οποία μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «η Ελλάδα επιχειρεί να επιβάλει μέσω της ΕΕ –με εργαλείο τον χάρτη DMP– μια αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία δεν έχει επισήμως ανακηρύξει».

Η κ. Ζωχιού ξεκαθάρισε πως «οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν κανένα έρεισμα στο ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο».

Advertisement

Advertisement

Ο χάρτης που ταράζει την Τουρκία – Γιατί ανοίγει ξανά μέτωπο για ΑΟΖ και ΘΧΣ https://t.co/sxPoEEvuzd — ΤΟ ΒΗΜΑ (@tovimagr) November 21, 2025

Αναλυτικότερα, «η επικαιροποίηση του χάρτη Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού της Ελλάδας στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έγινε σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89, το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και τις διμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα μας. Όπου δεν έχει υπάρξει διμερής οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης αποτυπώνονται τα απώτατα δυνητικά όρια σύμφωνα με τη μέση γραμμή.

Οι θέσεις της Ελλάδας επί του θέματος έχουν επανειλημμένως διατυπωθεί τόσο διμερώς όσο και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

Η ανάρτηση στο Χ του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρει ότι «η Τουρκία παρακολουθεί στενά τις εργασίες Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ), οι οποίες διεξάγονται σύμφωνα με τις συστάσεις των αρμόδιων οργάνων του ΟΗΕ. Όπως είναι γνωστό, η χώρα μας ανακοίνωσε τον εθνικό της ΘΧΣ στις 16 Απριλίου 2025 και τον κοινοποίησε στην Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της UNESCO στις 12 Ιουνίου 2025.

Στην ιστοσελίδα της Πλατφόρμας ΘΧΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι ο ελληνικός χάρτης, ο οποίος παραβιάζει τις θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει ενημερωθεί με αναφορά στις “αρμόδιες ελληνικές αρχές”.

Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs, Öncü Keçeli, in Response to a Question Regarding the Greek Maritime Spatial Planning Map on the European Maritime Spatial Planning Platform https://t.co/iSBo0MGLIt pic.twitter.com/a4zfLJAMLC Advertisement November 21, 2025

Καθίσταται σαφές ότι η Ελλάδα, η οποία συνεχίζει να αγνοεί τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου της θάλασσας, επιχειρεί να επιβάλει μέσω της ΕΕ –με εργαλείο τον χάρτη DMP– μια αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) στην Ανατολική Μεσόγειο, την οποία δεν έχει επισήμως ανακηρύξει. Η χώρα μας απορρίπτει αυτή τη νομικά αβάσιμη προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων.

Η Τουρκία γνωστοποίησε συνολικά στον ΟΗΕ, στις 18 Μαρτίου 2020, τη νομική της θέση σχετικά με τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Από αυτή την άποψη, η δήθεν ΑΟΖ που απεικονίζεται στον ελληνικό χάρτη DMP στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Οι αντιλήψεις της Ελλάδας περί ΑΟΖ και οι προσπάθειές της να νομιμοποιήσει τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας της που δεν έχουν οριοθετηθεί με τους γείτονές της, ενσωματώνοντάς τα στον χάρτη ΘΧΣ είναι εκ των προτέρων καταδικασμένες σε αποτυχία και αποτελούν μονομερή βήματα που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο».

Advertisement