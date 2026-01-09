Με ισχυρό δημοσιονομικό αποτύπωμα και σαφή προσανατολισμό στον ψηφιακό μετασχηματισμό ολοκλήρωσε το 2025 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, παρουσιάζοντας τα 25 σημαντικότερα έργα και δράσεις της χρονιάς. Οι παρεμβάσεις της ΑΑΔΕ κινήθηκαν σε τρεις βασικούς άξονες: την ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου .

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η Αρχή υπερέβη τον στόχο εσόδων, ξεπερνώντας τα 2 δισ. ευρώ πάνω από τον προγραμματισμό, με τα συνολικά έσοδα να διαμορφώνονται σε επίπεδα άνω των 71,6 δισ. ευρώ. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν η βελτίωση της εκούσιας φορολογικής συμμόρφωσης και η εντατικοποίηση των ελέγχων. Την ίδια στιγμή, το φορολογικό κενό στον ΦΠΑ συνέχισε την πτωτική του πορεία, περιοριζόμενο στο 11,4% για το 2023, με εκτίμηση για περαιτέρω μείωση στο 9% το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη ρευστότητα της αγοράς. Οι επιστροφές φόρων κατέγραψαν νέο ρεκόρ, φτάνοντας τα 8,4 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο κατά περισσότερο από 12% και ενισχύοντας ουσιαστικά τις επιχειρήσεις .

Παράλληλα, το 2025 αποτέλεσε χρονιά-ορόσημο για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Η νέα πύλη επικοινωνίας my1521 εξυπηρέτησε πάνω από 305.000 κλήσεις, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο αναμονής, ενώ περισσότερα από 2,4 εκατ. αιτήματα πολιτών και επιχειρήσεων υποβλήθηκαν και διεκπεραιώθηκαν ψηφιακά. Εφαρμογές όπως το myAADEapp και το myDATAapp διεύρυναν την άμεση πρόσβαση σε φορολογικές υπηρεσίες από κινητές συσκευές, με εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες να τις υιοθετούν .

Στο πεδίο των ελέγχων, η ΑΑΔΕ ενίσχυσε το ψηφιακό της οπλοστάσιο με εργαλεία όπως το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και το Ψηφιακό Πελατολόγιο, ενώ πραγματοποίησε πάνω από 171.000 επιτόπιους ελέγχους σε όλη τη χώρα. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, με περισσότερες από 530.000 παραβάσεις να εντοπίζονται και σημαντική βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των τελωνειακών διαδικασιών, ιδίως μέσω της κεντρικοποίησης των ελέγχων .

Όπως σημείωσε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, το 2025 ενίσχυσε ουσιαστικά το αποτύπωμα της Αρχής στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων, θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις για την «ΑΑΔΕ της επόμενης γενιάς» και για την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026. Μια πορεία που, όπως υπογραμμίζεται, συνεχίζεται με στόχο το δημόσιο συμφέρον και τη διαφάνεια .