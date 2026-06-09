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Μια ιδιαίτερα σοκαριστική οικογενειακή υπόθεση σημειώθηκε στο Λονδίνο, όταν ένας πατέρας, μια μητέρα και ο 9χρονος γιος τους βρέθηκαν νεκροί μετά από πτώση από μεγάλο ύψος από ουρανοξύστη στον οποίο διέμεναν. Το περιστατικό συνέβη τις πρωινές ώρες της 27ης Μαΐου και έχει προκαλέσει έντονη θλίψη και προβληματισμό στη βρετανική κοινή γνώμη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, πρόκειται για τον 47χρονο Ρακές Πάι, τη 46χρονη σύζυγό του Αντίτι Παραλκάρ και τον μικρό τους γιο Σιντ. Η οικογένεια διέμενε σε πολυώροφο κτίριο στην περιοχή Highpoint και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρχές, οι οποίες αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ιδιαίτερα σύνθετη και ευαίσθητη.

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Ο 9χρονος Σιντ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ανάμεσα στα οποία μαθησιακές δυσκολίες και χρόνια νεφρική πάθηση, γεγονός που είχε επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα της οικογένειας. Όπως αναφέρεται σε μαρτυρίες ανθρώπων του περιβάλλοντός τους, οι γονείς είχαν αφιερώσει τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια να βρουν ιατρική υποστήριξη και θεραπευτικές λύσεις, ζώντας αρχικά εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και επιστρέφοντας πρόσφατα στο Λονδίνο.

Ο πατέρας εργαζόταν στον χρηματοοικονομικό τομέα ως σύμβουλος, ενώ η μητέρα κατείχε υψηλή διοικητική θέση σε κατασκευαστική εταιρεία. Παρά την επαγγελματική τους σταθερότητα, φίλοι της οικογένειας περιγράφουν μια περίοδο έντονου ψυχολογικού φορτίου, κυρίως λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης του παιδιού και της αβεβαιότητας γύρω από την πορεία της υγείας του.

Άτομα από το ευρύτερο περιβάλλον τους ανέφεραν ότι η μητέρα δυσκολευόταν ιδιαίτερα να διαχειριστεί την καθημερινή πίεση, ειδικά λόγω της απουσίας στενού οικογενειακού δικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο και των απαιτητικών επαγγελματικών της υποχρεώσεων. Η συνδυαστική αυτή επιβάρυνση φαίνεται πως είχε σημαντικό αντίκτυπο στην ψυχολογική ισορροπία της οικογένειας.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη επίσημες λεπτομέρειες για τα ακριβή αίτια, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Το γεγονός έχει προκαλέσει ευρύτερη συζήτηση στη Βρετανία σχετικά με την υποστήριξη οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και ψυχικής πίεσης, ειδικά όταν αυτά συνδυάζονται με επαγγελματικές και κοινωνικές δυσκολίες.

Με πληροφορίες από τη Daily Mail