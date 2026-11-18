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Το Περιφερειακό Δικαστήριο του Περθ στη Δυτική Αυστραλία καταδίκασε σε οκτώ χρόνια και έξι μήνες φυλάκιση τη 34χρονη καθηγήτρια μουσικής Ναόμι Τεκέα Κρεγκ. Η εκπαιδευτικός είχε δηλώσει ένοχη για 12 αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης ενός μαθητή της. Η κακοποίηση ξεκίνησε όταν το αγόρι ήταν μόλις 12 ετών και κράτησε περίπου 16 μήνες.

Η απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Η Κρεγκ θα μπορεί να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους αφού εκτίσει έξι χρόνια και έξι μήνες. Θα παραμείνει ισόβια στο μητρώο σεξουαλικών παραβατών.

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«Ένας εφιάλτης χωρίς τέλος»

Η εισαγγελία χαρακτήρισε την υπόθεση «εφιάλτη χωρίς τέλος». Η κακοποίηση ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2024. Εκείνη την εποχή η καθηγήτρια ήταν παντρεμένη και μητέρα ενός μικρού παιδιού.

«Δεν επρόκειτο για μια μεμονωμένη, παρορμητική απόφαση. Συνέβη ξανά και ξανά και ξανά», είπε στο δικαστήριο ο εισαγγελέας Μαρκ Νικόλ. «Γνώριζε ότι επρόκειτο για ένα εξαιρετικά ευάλωτο παιδί».

Πώς κέρδισε την εμπιστοσύνη της οικογένειας

Η Κρεγκ γνώρισε το αγόρι το 2023, όταν εκείνο φοιτούσε στο ιδιωτικό σχολείο Frederick Irwin Anglican School στο Μάντουρα, νότια του Περθ. Εκεί δίδασκε μουσική και είχε αναλάβει τη σχολική μπάντα στην οποία έπαιζε ο μαθητής. Με τον καιρό έγινε φίλη και με τη μητέρα του.

Η επαφή συνεχίστηκε και αφού το παιδί άλλαξε σχολείο. Η οικογένεια την εμπιστευόταν τόσο, ώστε της είχε δώσει κλειδί του σπιτιού.

Πιέσεις και συναισθηματικός εκβιασμός

Στο δικαστήριο ακούστηκε ότι η 34χρονη είχε πληρώσει για τον ανήλικο συνδρομή σε μουσική υπηρεσία. Απειλούσε ότι θα τη διακόψει αν εκείνος δεν έκανε ό,τι του ζητούσε. Του έστελνε επίσης ακατάλληλες φωτογραφίες του εαυτού της.

«Τον πίεζε σχετικά με την επικοινωνία του με κορίτσια. Του έλεγε να της είναι πιστός και να τη βάζει πάνω από οποιονδήποτε άλλο», ανέφερε ο εισαγγελέας. Λίγες εβδομάδες πριν συλληφθεί, του έστελνε μηνύματα ζητώντας του να την κάνει «να αισθάνεται ότι την αγαπούν». «Έχω κουραστεί να εκλιπαρώ για την προσοχή σου», του έγραφε σε ένα από αυτά.

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Η κάμερα που αποκάλυψε την αλήθεια

Η κακοποίηση σταμάτησε τον Δεκέμβριο του 2025. Τότε η μητέρα του αγοριού είδε την καθηγήτρια να κακοποιεί το παιδί της, μέσα από κάμερα ασφαλείας που είχε τοποθετήσει στο σπίτι.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Ιανουάριο του 2026, η Κρεγκ γέννησε ένα κοριτσάκι. Τεστ DNA επιβεβαίωσε ότι πατέρας είναι ο ανήλικος μαθητής. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, είχε πει σε φίλους της ότι ήλπιζε να είναι το πρώτο από τα παιδιά που θα αποκτούσε με το αγόρι.

Οι κατηγορίες

Αρχικά η Κρεγκ αντιμετώπιζε 15 κατηγορίες. Τελικά καταδικάστηκε για 12 αδικήματα, ανάμεσά τους σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 13 ετών, παρακίνηση ανηλίκου σε σεξουαλική συμπεριφορά και κατοχή υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών.

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Με πληροφορίες απο ABC