Ένα αγοράκι δύο ετών έπεσε σε δεξαμενή στην Λευκάδα και για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, οι οποίοι χάρη στις ηρωικές προσπάθειες κατάφεραν να το ανασύρουν σώο.

Οι πυροσβέστες με χειρουργικές κινήσεις, πραγματοποίησαν διάνοιξη της μικρής επιφανειακής διατομής, το προσέγγισαν και το απεγκλώβισαν, ανακουφίζοντας την οικογένεια του παιδιού.

Advertisement

Advertisement

Το αγοράκι μεταφέρθηκε για καθαρά προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο, με τους πυροσβέστες να επιδεικνύουν για ακόμη μία φορά επαγγελματισμό και υψηλές δεξιότητες, σε μία κρίσιμη στιγμή, στην διάσωση ενός μικρού παιδιού.

Πηγή: Tempo24