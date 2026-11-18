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Η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ, του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Σι Τζινπίνγκ στο ίδιο τραπέζι αρκεί για να προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η επικείμενη τριμερής συνάντηση στη Σενζέν της Κίνας, με ατζέντα που παραμένει ασαφής, δημιουργεί ερωτήματα για τις διεθνείς ισορροπίες, τον πόλεμο στην Ουκρανία και το ενδεχόμενο αποφάσεων που θα επηρεάσουν άμεσα την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ο Σι Τζινπίνγκ, η Ρωσία και τα όρια της κινεζικής διαμεσολάβησης

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξακολουθούν να ελπίζουν ότι ο Σι Τζινπίνγκ θα μπορούσε να λειτουργήσει ως παράγοντας εξισορρόπησης, αξιοποιώντας την επιρροή του στη Μόσχα για να περιορίσει τις πυρηνικές απειλές και να συμβάλει στην αναζήτηση λύσης στον πόλεμο. Ωστόσο, η Κίνα έχει ισχυρά στρατηγικά συμφέροντα να αποτρέψει μια ήττα της Ρωσίας, καθώς η Μόσχα αποτελεί έναν από τους σημαντικότικότερους εταίρους της.

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Το Πεκίνο έχει αποφύγει την άμεση στρατιωτική εμπλοκή στον πόλεμο, αλλά διατηρεί στενές σχέσεις με τη Ρωσία, ενώ οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι αμερικανικές κινήσεις κατά του Ιράν και της Βενεζουέλας επηρεάζουν επίσης τις κινεζικές προτεραιότητες. Έτσι, η πιθανότητα ο Σι να εμφανιστεί ως ουδέτερος διαμεσολαβητής αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις.

Δεν θα είναι μια νέα Γιάλτα, αλλά η εικόνα των τριών ηγετών έχει σημασία

Η σύνοδος της Σενζέν δεν μπορεί να συγκριθεί άμεσα με τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, όταν οι νικητές του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου διαμόρφωσαν τη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων. Οι σημερινές γεωπολιτικές συνθήκες είναι διαφορετικές και οι τρεις ηγέτες δεν διαθέτουν την ίδια δυνατότητα να επιβάλουν ένα νέο παγκόσμιο σύστημα.

Ωστόσο, η συμβολική βαρύτητα της συνάντησης είναι μεγάλη. Ο Πούτιν θα βρεθεί δίπλα στους ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομικών και στρατιωτικών δυνάμεων, αποκτώντας την ευκαιρία να προβάλει την επιστροφή της Ρωσίας στο επίκεντρο των διεθνών διαπραγματεύσεων.

Για την Ευρώπη και την Ουκρανία, το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι μόνο τι θα ανακοινωθεί μετά τη συνάντηση, αλλά κυρίως τι θα έχει συμφωνηθεί, συζητηθεί ή μείνει ανοιχτό. Το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής πρωτοβουλίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση παραμένει, αλλά ο μεγαλύτερος φόβος είναι να δοθεί στη Μόσχα περισσότερος χρόνος και μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων, χωρίς ουσιαστική δέσμευση για τον τερματισμό του πολέμου.

Με πληροφορίες από το CNN