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Η Marvel Studios αποκάλυψε το δεύτερο τρέιλερ του πολυαναμενόμενου «Avengers: Doomsday» στο συνέδριο D23 της Disney, δίνοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του Doctor Doom, τον οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ.

Η ταινία, που φέρνει κοντά ήρωες από διαφορετικές «γωνιές» του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026.

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Το δίλεπτο βίντεο παρουσίασαν οι Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, Κρις Έβανς και Χέιλι Άτγουελ. Στις νέες σκηνές, η Sue Storm/Invisible Woman, την οποία υποδύεται η Βανέσα Κίρμπι, προειδοποιεί τους ήρωες για τον Victor von Doom. «Ήξερα ότι είχε χάσει τον δρόμο του. Δεν είχα συνειδητοποιήσει, όμως, πόσο βαθιά πληγωμένος ήταν», λέει για εκείνον.

Στη συνέχεια, ο Reed Richards/Mister Fantastic του Πέδρο Πασκάλ βρίσκεται αντιμέτωπος με τον Doom μέσα σε ένα κατεστραμμένο τοπίο, ενώ ο Thor του Κρις Χέμσγουορθ ετοιμάζεται να του επιτεθεί με το Stormbreaker. Ο Doom αποκρούει το χτύπημα και απαντά με μια δέσμη πράσινης ενέργειας.

Η μεγαλύτερη έκπληξη, ωστόσο, έρχεται όταν εμφανίζεται να καλεί έναν ολόκληρο στρατό από Sentinels, τα γιγάντια ρομπότ που αποτελούν διαχρονικούς εχθρούς των X-Men. «Η κόλαση υπακούει σ’ εμένα. Γιατί εγώ είμαι ο Doom», δηλώνει.

Το νέο υλικό μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με εκείνο που είχε παρουσιαστεί τον Ιούλιο στο Comic-Con του Σαν Ντιέγκο. Στο «Doomsday», οι Avengers ενώνουν δυνάμεις με τους Fantastic Four, τους Thunderbolts και τους X-Men απέναντι στον Doctor Doom. Για τον Ντάουνι Τζούνιορ, η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή του στο MCU, αυτή τη φορά όχι ως Tony Stark/Iron Man αλλά ως έναν από τους διασημότερους κακούς της Marvel.

Παράλληλα επιστρέφει ο Κρις Έβανς ως Steve Rogers/Captain America, μετά την αποχώρηση του χαρακτήρα από την ενεργό δράση στο «Avengers: Endgame». Στο καστ βρίσκονται ακόμη οι Κρις Χέμσγουορθ, Τομ Χίντλστον, Πολ Ραντ, Λετίσια Ράιτ, Σεμπάστιαν Σταν, Σίμου Λιου και Φλόρενς Πιου. Οι Πέδρο Πασκάλ, Βανέσα Κίρμπι, Τζόζεφ Κουίν και Έμπον Μος-Μπάκραχ επιστρέφουν ως Fantastic Four.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παρουσία γνώριμων X-Men από τις παλαιότερες ταινίες της Fox. Ο Πάτρικ Στιούαρτ επιστρέφει ως Professor X, ο Ίαν ΜακΚέλεν ως Magneto, ο Τζέιμς Μάρσντεν ως Cyclops, η Ρεμπέκα Ρομέιν ως Mystique, ο Κέλσι Γκράμερ ως Beast και ο Άλαν Κάμινγκ ως Nightcrawler, ενώ ο Τσάνινγκ Τέιτουμ επανέρχεται ως Gambit.

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Τη σκηνοθεσία του «Avengers: Doomsday» υπογράφουν οι Άντονι και Τζο Ρούσο, οι οποίοι επιστρέφουν στο MCU μετά τα «Avengers: Infinity War» και «Avengers: Endgame». Η ταινία θα αποτελέσει παράλληλα τον δρόμο προς το «Avengers: Secret Wars», που ακολουθεί το 2027.

Με πληροφορίες από Variety, EW

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