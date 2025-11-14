Μπροστά σε ένα ουράνιο σωματίδιο, πιθανότατα μετέωρο κι όχι μετεωρίτη, που εισέρχεται στην αρτμόσφαιρα της γης βρέθηκαν οι επιβάτες της πτήσης Ουλιάνοφσκ–Μόσχα. Το αεροπλάνο βρέθηκε πολύ κοντά με τους επιβάτες να τυφλώνονται για δευτερόλεπτα από την «μπάλα φωτιάς», όπως την περιέργραψαν.

Το σπάνιο αυτό ουράνιο φαινόμενο καταγράφηκε από αεροσυνοδό της πτήσης Ουλιάνοφσκ–Μόσχα από ύψος περίπου 10.000 μέτρων και φυσικά το βίντεο έγινε viral στα social media . Η «μπάλα φωτιάς» διασχίζει με υψηλή ταχύτητα την ατμόσφαιρα, αφήνοντας πίσω της ένα λαμπρό ίχνος φωτίζοντας τα πάντα!

Advertisement

Advertisement

a meteor seen from a plane

pic.twitter.com/qEm5ikAkcF — Science girl (@sciencegirl) November 12, 2025

Επιστήμονες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο οφείλεται στην είσοδο ενός μικρού ουράνιου σώματος στην ατμόσφαιρα της Γης, το οποίο και πιάνει φωτιά πριν προλάβει να φτάσει στο έδαφος. Πρόκειται για έναν μετέωρο και όχι για μετεωρίτη.

καθώς πρόκειται για ένα φαινόμενο ιδιαίτερα σπάνιο.