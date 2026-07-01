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Η τηλεοπτική συνέντευξη του Γιάννης Σγουρός στην εκπομπή του Σταμάτης Ζαχαρός στο One Channel εξελίχθηκε σε μία ιδιαίτερα έντονη αντιπαράθεση, η οποία κορυφώθηκε με την αποχώρηση του πολιτικού από το πλατό.

Η ένταση έκανε την εμφάνισή της από τα πρώτα λεπτά της συζήτησης, όταν οι δύο πλευρές διαφώνησαν σχετικά με την οικονομία και το ζήτημα της ακρίβειας. Καθώς οι τόνοι ανέβαιναν, ο παρουσιαστής ζήτησε από τον καλεσμένο του να χαμηλώσει την ένταση της φωνής του, προτείνοντας να γίνει «μια νέα αρχή» στη συζήτηση. Ο κ. Σγουρός αντέδρασε, απαντώντας: «Μην μου λέτε τώρα παρατηρήσεις σαν δάσκαλος».

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Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε χωρίς να εκτονωθεί και λίγο αργότερα ο κ. Σγουρός αποφάσισε να διακόψει τη συνέντευξη και να αποχωρήσει από το στούντιο. Πριν φύγει, ακούστηκε να λέει: «Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Να απευθυνθείτε στη διεύθυνσή σας. Παπατζήδες εγώ δεν ακούω».

Μετά την αποχώρηση του καλεσμένου του, ο κ. Ζαχαρός σχολίασε πως «ο άνθρωπος ήρθε εδώ να τσακωθεί», με τον κ. Σγουρό να ανταπαντά ότι ο δημοσιογράφος είναι προκλητικός και πως «δεν τιμά το λειτούργημα της δημοσιογραφίας». Ο παρουσιαστής απάντησε άμεσα λέγοντας: «Δεν σας επιτρέπω».

Λίγη ώρα αργότερα, ο Σταμάτης Ζαχαρός επανήλθε στο περιστατικό με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφερε, ο Γιάννης Σγουρός είπε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, με νόημα, ότι ελπίζει «ο Παναγιωτάκης να βλέπει την εκπομπή», υποστηρίζοντας πως η συγκεκριμένη αναφορά συνιστούσε έμμεση απειλή. Παράλληλα, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να τοποθετηθεί δημόσια για τη συμπεριφορά του στελέχους του, κάνοντας λόγο για απαράδεκτη στάση απέναντι σε δημοσιογράφους.