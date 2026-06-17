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Η συντριβή ενός αεροσκάφους ηλικίας άνω των 70 ετών θα οδηγούσε σχεδόν αυτόματα πολλούς στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα «γερασμένο» αεροπλάνο που έπρεπε να έχει αποσυρθεί. Στην περίπτωση όμως του Β-52 Stratofortress, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα στρατηγικά βομβαρδιστικά στην ιστορία, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Μετά την πτώση ενός Β-52 στην έρημο Μοχάβε της Καλιφόρνιας, όπου χάθηκαν οκτώ μέλη του πληρώματος, το ενδιαφέρον των ερευνών στράφηκε όχι μόνο στην ηλικία του αεροσκάφους, αλλά κυρίως στα νέα συστήματα που δοκιμάζονταν πάνω του. Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε δοκιμαστική πτήση από την ιστορική βάση Έντουαρντς της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς συμμετείχε σε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού με νέο ραντάρ, νέα ηλεκτρονικά συστήματα και νέους κινητήρες.

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Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν αντικείμενο έρευνας. Το ερώτημα είναι αν επρόκειτο για ανθρώπινο λάθος, μηχανική βλάβη ή κάποιο πρόβλημα που σχετιζόταν με τις νέες τεχνολογίες που ενσωματώνονταν στο αεροσκάφος. Όποια και αν είναι η τελική απάντηση, ένα στοιχείο θεωρείται σχεδόν βέβαιο: το Β-52 δεν πρόκειται να εγκαταλείψει σύντομα τους ουρανούς.

UPDATE: 8 crew members killed in B-52 crash at Edwards Air Force Base in California pic.twitter.com/xgOdSwA70n June 15, 2026

Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία σχεδιάζει να διατηρήσει το Stratofortress σε υπηρεσία μέχρι τουλάχιστον το 2050, κάτι που σημαίνει ότι το αεροσκάφος θα συμπληρώσει σχεδόν έναν αιώνα συνεχούς παρουσίας.

Το Β-52 αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της άποψης ότι «δεν τα φτιάχνουν όπως παλιά». Η Boeing δημιούργησε ένα βομβαρδιστικό τόσο ανθεκτικό, ώστε δεκαετίες μετά την κατασκευή του εξακολουθεί να θεωρείται αναντικατάστατο.

Το αεροσκάφος παρουσιάστηκε το 1954 και μπήκε άμεσα σε υπηρεσία. Σχεδιάστηκε αρχικά για να μεταφέρει πυρηνικά όπλα βαθιά μέσα στη Σοβιετική Ένωση στο πλαίσιο της στρατηγικής αποτροπής του Ψυχρού Πολέμου. Ωστόσο, στην πορεία χρησιμοποιήθηκε για σχεδόν κάθε είδους αποστολή, από συμβατικούς βομβαρδισμούς μέχρι επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας.

Οι επιδόσεις του παραμένουν εντυπωσιακές. Το Β-52 μπορεί να πετάξει περισσότερα από 14.000 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό και να διπλασιάσει την εμβέλειά του με εναέριο ανεφοδιασμό. Μπορεί να μεταφέρει φορτίο περίπου 31,5 τόνων, συμπεριλαμβανομένων βομβών, ναρκών και πυραύλων.

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Η ανθεκτική κατασκευή του ήταν βασικό στοιχείο του σχεδιασμού του. Η Boeing δημιούργησε έναν αεροπορικό «εργάτη» που θα μπορούσε να αντέχει τεράστια φορτία και ακραίες συνθήκες. Παρά τη χρήση του επί δεκαετίες, ο δομικός σχεδιασμός του έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχημένος, χωρίς να παρουσιάζει τα προβλήματα κόπωσης υλικού που πολλοί θα περίμεναν από ένα τόσο παλιό αεροσκάφος.

Το τεράστιο μέγεθός του έδωσε στο αεροσκάφος και τα ανεπίσημα προσωνύμιά του. Οι πιλότοι συχνά το αποκαλούν BUFF, από το Big Ugly Fat Fellow ή Fucker, λόγω του ογκώδους και επιβλητικού σχήματός του. Άλλοι το χαρακτηρίζουν «ιπτάμενη νταλίκα», εξαιτίας της ικανότητάς του να μεταφέρει τεράστια φορτία σε τεράστιες αποστάσεις.

Ακόμη και η σχεδίαση των πτερύγων αποκαλύπτει το μέγεθος των απαιτήσεων. Τα καύσιμα που μεταφέρει είναι τόσο πολλά, ώστε στα άκρα των φτερών τοποθετήθηκαν βοηθητικοί τροχοί, καθώς το βάρος μπορούσε να προκαλέσει κάμψη των πτερύγων κατά την απογείωση και την προσγείωση.

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Το Β-52 μπορεί να είναι απαιτητικό στον χειρισμό, όμως οι πιλότοι του αναγνωρίζουν ότι διαθέτει μοναδικές δυνατότητες. Μπορεί να μεταφέρει τεράστιες ποσότητες όπλων και να επιχειρεί για χρονικά διαστήματα που ελάχιστα άλλα αεροσκάφη μπορούν να υποστηρίξουν.

Σήμερα η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ διαθέτει 58 Β-52Η, ενώ ακόμη 18 βρίσκονται σε αποθήκευση. Συνολικά κατασκευάστηκαν 744 αεροσκάφη όλων των εκδόσεων, με το τελευταίο να παραδίδεται τον Οκτώβριο του 1962.

Η ιστορία του στη μάχη είναι τεράστια. Κατά την Επιχείρηση «Καταιγίδα της Ερήμου» το 1991, τα Β-52 πραγματοποίησαν περίπου το 40% των συνολικών ρίψεων όπλων των συμμαχικών δυνάμεων. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης σε επιχειρήσεις στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

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Το 1996, δύο Β-52Η πραγματοποίησαν μια από τις πιο εντυπωσιακές αποστολές μεγάλης απόστασης, χτυπώντας στόχους στη Βαγδάτη κατά την Επιχείρηση «Desert Strike». Τα πληρώματα πέταξαν από τη βάση Barksdale στη Λουιζιάνα και πίσω, καλύπτοντας περίπου 16.000 μίλια σε μια αποστολή διάρκειας 34 ωρών.

Οι νέοι κινητήρες που θα αντικαταστήσουν τους οκτώ TF33 της δεκαετίας του 1960 αποτελούν μέρος της προσπάθειας να παραμείνει το αεροσκάφος επιχειρησιακά χρήσιμο. Οι κινητήρες F130 της Rolls-Royce αναμένεται να μειώσουν το κόστος συντήρησης, να βελτιώσουν την κατανάλωση καυσίμου και να αυξήσουν περαιτέρω την αυτονομία του.

Παρά την ηλικία του, το Β-52 διατηρούσε μέχρι πρόσφατα ένα εντυπωσιακό ιστορικό ασφάλειας. Προηγούμενα σοβαρά περιστατικά σημειώθηκαν το 2016 και το 2008 στο Γκουάμ, ενώ το 1982 είχε σημειωθεί δυστύχημα κοντά στη βάση Mather στην Καλιφόρνια.

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Για ένα αεροσκάφος που πετά επί περισσότερα από 70 χρόνια, οι αριθμοί αυτοί θεωρούνται από πολλούς αξιοσημείωτοι.

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Στους στρατιωτικούς κύκλους των ΗΠΑ υπάρχει μια χαρακτηριστική φράση: όταν εμφανίζεται ένα F-16, είναι σημαντικό γεγονός· όταν όμως εμφανίζεται ένα Β-52, οι αντίπαλοι καταλαβαίνουν ότι η κατάσταση αλλάζει.

Με άνοιγμα φτερών 56,5 μέτρων και τον χαρακτηριστικό ήχο των οκτώ κινητήρων του, το Stratofortress εξακολουθεί να αποτελεί σύμβολο ισχύος. Η τεράστια σκιά του πάνω από το έδαφος ήταν για δεκαετίες ένα μήνυμα στρατιωτικής παρουσίας και αποτροπής.

Το Β-52 δεν είναι απλώς ένα παλιό αεροπλάνο. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της αεροπορίας που συνεχίζει να επιχειρεί, αποδεικνύοντας ότι ορισμένες σχεδιάσεις μπορούν να ξεπεράσουν κατά πολύ την εποχή για την οποία δημιουργήθηκαν.

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