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Σημαντικοί καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν ζωντανά παραστάσεις, αφιερώματα και νέες δημιουργίες, προσφέροντας στο κοινό μια ευρεία γκάμα καλλιτεχνικών προτάσεων.

Ο John Primer, ο Δημήτρης Καλαντζής, ο David Lynch, η Karen Edwards και ο Μιχάλης Τζουγανάκης πρωταγωνιστούν σε ξεχωριστές μουσικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Παράλληλα, ιστορικά σχήματα όπως οι Panx Romana και τα Αρνάκια, αλλά και καλλιτέχνες όπως η Θεοδοσία Τσάτσου και οι Gadjo Dilo, εμπλουτίζουν το πρόγραμμα με δυναμικές συναυλίες.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς, όπως ο Άλκης Αλκαίος και η Ella Fitzgerald, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα της μουσικής.

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Μία μουσική εβδομάδα με ενδιαφέρουσες εμφανίσεις αρχίζει στις μουσικές σκηνές της Αθήνας. Τα live καλύπτουν όλα τα είδη της μουσικής, από το blues και τη jazz, το ροκ και το πανκ, έως την έντεχνη μουσική και τα αφιερώματα στην ελληνική μουσική.

– John Primer & Giles Robson – Half Note Jazz Club, 19 Οκτωβρίου. Ένας ζωντανός θρύλος του Chicago Blues, ο John Primer, ανεβαίνει στη σκηνή του Half Note Jazz Club και συναντά σε ένα μοναδικό συνδυασμό τον Βρετανό δεξιοτέχνη της φυσαρμόνικας Giles Robson. Στα 81 χρόνια του ο Primer, μέλος του Blues Hall of Fame και υποψήφιος για Grammy και κιθαρίστας και bandleader σπουδαίων μορφών, όπως ο Muddy Waters και ο Willie Dixon, συνεχίζει απτόητος να ερμηνεύει στη σκηνή με την ενέργεια ενός εφήβου. Μαζί του στη σκηνή, ο εκρηκτικός Robson προσφέρει την απαραίτητη ενέργεια που απαιτείτει στο blues με τη φυσαρμόνικά του, ενώ η τραγουδίστρια Robbin Kapsalis πλαισιώνει το σχήμα με τη χαρισματική φωνή της.

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– Θεοδοσία Τσάτσου – Κύτταρο, 19 Οκτωβρίου. Η εΘεοδοσία Τσάτσου, με την ιδιαίτερη φωνή που της επιτρέπει να ερμηνεύει με την ίδια ευκολία rock, blues, funk, jazz και το ελληνικό ρεπερτόριο, ανεβαίνει στη σκηνή του Κυττάρου για ένα ξεχωριστό live. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αγαπημένες στιγμές από την εποχή των «Μπλε», προσωπικές επιτυχίες της, διασκευές, αλλά και νέα τραγούδια. Μαζί της εμφανίζονται οι μουσικοί Στέλιος Πασχάλης στα τύμπανα, Στέφανος Γεωργιτσόπουλος στην κιθάρα, Αντώνης Χατζηκωνσταντίνου στα πλήκτρα, Μίλτος Κεχαγιάς στο μπάσο και Νικόλας Πλάτων στην τρομπέτα.

– Δημήτρης Καλαντζής Κουαρτέτο – Half Note Jazz Club, 21 Οκτωβρίου. Ο Δημήτρης Καλαντζής είναι ίσως ο σημαντικότερος ενορχηστρωτής της τζαζ σκηνή, εμπλουτίζοντας το ρεπερτόριο του χώρου με μουσικές από άλλα ελληνικά είδη, όπως τις μελωδίες του Μάνου Χατζηδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη. Με το κουαρτέτο του, ο Δημήτρης Καλαντζής θα παρουσιάσει τη μουσική παράσταση «Χθες το βράδυ» στο Half Note Jazz Club την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Τον σπουδαίο πιανίστα θα συνοδεύσουν ο Γιώργος Πολυχρονάκος στα ντραμς, ο Γιώργος Γεωργιάδης στο μπάσο και η Αθηνά Ρούτση στο τραγούδι, μεταγγίζοντας το τζαζ ηχόχρωμα σε αγαπημένες συνθέσεις του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού. Κομμάτια εμβληματικών συνθετών όπως οι Γιαννίδης, Καπνίσης, Μουζάκης, Σπάρτακος και Μωράκης μεταμορφώνονται μέσα από mainstream jazz διασκευές με αισθητική δεκαετιών ’50 και ’60, προσφέροντας στο κοινό μία ιδιαίτερη μουσική πρόταση που συνδέει δημιουργικά την ελληνική μελωδική παράδοση με τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό.

– Panx Romana & Αρνάκια – Κύτταρο, 23 Οκτωβρίου. Δύο ιστορικά συγκροτήματα της ελληνικής punk και underground σκηνής, οι Panx Romana του «πατριάρχη» της αντίστοιχης σκηνής στην Ελλάδα από το ξεκίνημά της, Frank Panx και μία από τις μπάντες που συνεχίζουν με τον καταιγιστικό ήχο τους να συνεπαίρνουν το κοινό κάθε ηλικίας, τα Αρνάκια, συναντιούνται στο Κύτταρο την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Στη συναυλία με τίτλο «Ανταρσία στο στόμα του λύκου», οι δύο μπάντες που ξεκίνησαν τη διαδρομή τους τη δεκαετία του ’80 παρουσιάζουν τραγούδια με αιχμηρό στίχο και δυναμικό ήχο. Οι Panx Romana, με 44 χρόνια συνεχούς παρουσίας, και τα Αρνάκια φέρνουν στη σκηνή τη σκοτεινή ατμόσφαιρα εκείνης της εποχής, αποδεικνύοντας ότι το συνειδητοποιημένο rock ‘n’ roll παραμένει επίκαιρο. Μία βραδιά γεμάτη ένταση, ιστορικές αναμνήσεις και αυθεντική punk ενέργεια που ενώνει διαφορετικές γενιές ακροατών.

Ο David Lynch μαζί με το σχήμα του Heritage Band παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση «Truths be told»

– David Lynch Heritage Band – Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, 23 Οκτωβρίου. Ο David Lynch είναι ίσως ο πιο καταξιωμένος σαξοφωνίστας που εμφανίζεται στις ελληνικές σκηνές και τη δισκογραφία, έχοντας πρωταγωνιστήσει με το χαρακτηριστικό ύφος του όχι μόνο στη σκηνή της τζαζ, αλλά και σε πολλές άλλες μουσικές παραγωγές. Μαζί με το σχήμα του Heritage Band παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση «Truths be told» την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή. Στο πλαίσιο του κύκλου «Jazz στο Μουσείο» με θεματική «Numbers», ο καταξιωμένος μουσικός εξερευνά τη σχέση των αριθμών, των μοτίβων και της ελευθερίας στη τζαζ σύνθεση. Μαζί του στη σκηνή βρίσκονται οι Αριστείδης Χατζησταύρου στις κιθάρες, Ορέστης Πετράκης στο πιάνο, Κώστας Πατσιώτης στο κοντραμπάσο και Έκτορας Remsak στα τύμπανα. Η παράσταση συνδυάζει πνευστά, κρουστά και περιβαλλοντικούς ήχους, δημιουργώντας έναν πρωτότυπο διάλογο ανάμεσα στη μουσική και τις εικαστικές τέχνες.

– Μιχάλης Τζουγανάκης, STAGE 7! , 16 και 23 Οκτωβρίου. Ένας από τους πιο σημαντικούς ερμηνευτές και δεξιοτέχνες του λαούτου θα βρεθεί στη σκηνή του STAGE 7 για δύο μοναδικές μουσικές βραδιές, στις 16 και στις 23 Οκτωβρίου. Με τη βαθιά, εκφραστική φωνή του, το λαούτο και τη λύρα του, ο Μιχάλης Τζουγανάκης παρουσιάζει μία μουσική παράσταση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, μελωδίες, αυτοσχεδιασμούς και έντονο συναίσθημα. Μία ξεχωριστή μουσική συνάντηση όπου η κρητική μουσική παράδοση συναντά τον προσωπικό ήχο του και τη ζωντανή ενέργεια επί σκηνής. Μαζί του θα μοιραστούν τη σκηνή οι Θεόδωρος Κουέλης (ηλεκτρικό κοντραμπάσο), Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου (ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα), Βασίλης Γιασλακίωτης (κρουστά, λύρα).

– GADJO DILO live-gazarte main stage, 23 Οκτωβρίου. Oι αγαπημένοι του κοινού Gadjo Dilo επιστρέφουν στο gazarte main stage την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, για να συναρπάσουν άλλη μία φορά το κοινό με τον ιδιότυπο «Manouche De Grec» ήχο τους. Συνδυάζοντας τη μουσική παράδοση της gypsy jazz με τις υφές και τα χρώματα της ελληνικής μουσικής, η δεξιοτεχνία και το πάθος των Gadjo Dilo παρασύρουν κάθε φορά το κοινό να χορέψει και να τραγουδήσει μαζί τους, με τους αυτοσχεδιασμούς τους και την αμεσότητα την οποία μεταδίδουν και ηλεκτρίζουν το κοινό τους.

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– Βιολέτα Ίκαρη, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάνα Κατσιμίχα – Gazarte Roof Stage, 24 Οκτωβρίου. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον σπουδαίο στιχουργό Άλκη Αλκαίο παρουσιάζεται το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Gazarte Roof Stage. Τρεις ερμηνευτές της νεότερης γενιάς, η Βιολέτα Ίκαρη, ο Δημήτρης Μπάκουλης και η Μαριάνα Κατσιμίχα ερμηνεύουν διαχρονικά τραγούδια όπως «Ρόζα», «Πάντα γελαστοί» και «Όσο κρατάει ένας καφές».Τους πλαισιώνουν οι μουσικοί Άρης Κονιδάρης στο πιάνο, Μιχάλης Ατσάλης στην κιθάρα, Κώστας Πλατανιάς στην ηλεκτρική κιθάρα, Γιώργος Καλογερόπουλος στο μπάσο και Ορφέας Σιέρρας στα τύμπανα. Η παράσταση «Το Βαλς των Ονείρων» τιμά την ποιητική δύναμη των στίχων του δημιουργού, προσφέροντας μία φρέσκια ματιά σε αγαπημένα έργα.

–Karen Edwards & Gilad Atzmon – Theatre of the NO, 24 και 25 Οκτωβρίου. Μία σημαίνουσα παρουσία στον χώρο της τζαζ, η Αμερικανίδα πιανίστρια και τραγουδίστρια Karen Edwards, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο Theatre of the NO, το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, πααρουσιάζοντας ένα ειδικό αφιέρωμα σε μία άλλη θρυλική φωνή του χώρου, την ανεπανάληπτη Ella Fitzgerald. Μαζί της θα συμπράξουν στη σκηνή ονόματα όπως ο διεθνώς αναγνωρισμένος σαξοφωνίστας Gilad Atzmon, ο Yaron Stavi στο κοντραμπάσο, αλλά και ο Παναγιώτης Θέμας στα drums. Έχοντας στο βιογραφικό της σημαντικές συνεργασίες και μία λαμπρή καριέρα δίπλα σε ονόματα όπως ο Stevie Wonder και ο Prince, η Edwards, με το εύρος της φωνητικής της κλίμακας και το μοναδικό συναίσθημα που εκπέμπει, μπορεί και συνδυάζει αβίαστα τη τζαζ, τα γκόσπελ και αυτοσχεδιασμό. Οι δύο προγραμματισμένες παραστάσεις θα προσφέρουν στο κοινό μία σπάνια ευκαιρία να απολαύσει μία υψηλού επιπέδου εμφάνιση, αφιερωμένη σε μία από τις σπουδαιότερες φωνές στην ιστορία της τζαζ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ

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