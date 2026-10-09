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Το Μουσείο θα απονείμει τιμητικά βραβεία στη Σαρλίζ Θέρον, τον Κόλμαν Ντομίνγκο και τον σκηνοθέτη Τζον Κάρπεντερ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Συμπρόεδροι της φετινής διοργάνωσης είναι ο Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και η Κέιτ Κάπσοου, ενισχύοντας την αποστολή διαφύλαξης του κινηματογράφου.

Η Taylor Swift ενδέχεται να ερμηνεύσει το τραγούδι της από την ταινία Toy Story 5 ή κάποια από τα πρόσφατα κυκλοφορημένα κομμάτια της.

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Η Taylor Swift θα ανέβει στη σκηνή του φετινού γκαλά του Μουσείου της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου στο Λος Άντζελες.

Το Μουσείο που ανήκει στην Ακαδημία, η οποία απονέμει τα Όσκαρ, θα τιμήσει φέτος τη Σαρλίζ Θέρον με το Icon Award, τον Κόλμαν Ντομίνγκο με το Vantage Award και τον σκηνοθέτη Τζον Κάρπεντερ με το Luminary Award, σύμφωνα με το Variety.

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«Η Taylor είναι ένα εξαιρετικό ταλέντο και η δουλειά της έχει απήχηση σε όλο τον κόσμο» ανέφερε σε δήλωσή της η πρόεδρος του Μουσείου Έιμι Χόμα.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που την υποδεχόμαστε στο φετινό γκαλά και ανυπομονούμε για την εμφάνισή της με την οποία θα κλείσει μια υπέροχη βραδιά αφιερωμένη σε τρεις σπουδαίες προσωπικότητες του σινεμά, ενισχύοντας παράλληλα την αποστολή του Μουσείου να αναδεικνύει και να διαφυλάσσει τον κινηματογράφο» πρόσθεσε.

Η φετινή διοργάνωση η οποία πραγματοποιείται με συμπροέδρους τους Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, Στίβεν Σπίλμπεργκ και Κέιτ Κάπσοου αποτελεί το έκτο ετήσιο γκαλά της Ακαδημίας.

Τον περασμένο χρόνο τιμήθηκαν οι Πενέλοπε Κρουζ, Μπόουεν Γιανγκ, Βάλτερ Σάλες και Μπρους Σπρίνγκστιν, ο οποίος μάλιστα τραγούδησε στην εκδήλωση.

Η είδηση για την εμφάνιση της Taylor Swift έρχεται σε μια στιγμή που η επιτυχία της «I Knew It, I Knew You» από την ταινία «Toy Story 5» η οποία βρέθηκε στην κορυφή του Billboard Hot 100, θεωρείται φαβορί για υποψηφιότητα στα Όσκαρ στην κατηγορία Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. Η ποπ σταρ είχε ερμηνεύσει το τραγούδι στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας τον Ιούνιο, ενώ τον Αύγουστο, κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Μουσείο Grammy παρουσίασε μια ξεχωριστή εξάλεπτη μίξη στο πιάνο, συνδυάζοντάς το με τα «August» και «All Too Well».

Σύμφωνα με το Billboard, πέρα από το «I Knew It, I Knew You» η σταρ ενδέχεται να ερμηνεύσει στη σκηνή και κάποιο από τα τέσσερα νέα της τραγούδια που κυκλοφόρησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου: το «Patient Zero» που βρέθηκε επίσης στην κορυφή του Hot 100, καθώς και τα «Pink Clouding», «Babylon» και «Cleveland!».