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Στη μεγάλη οθόνη μεταφέρεται το θρυλικό «The Phantom of the Opera» του Άντριου Λόιντ Βέμπερ, με την επετειακή παράσταση για τα 40 χρόνια του έργου να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους το 2027, από την Universal Pictures.

Η ζωντανή καταγραφή ανακοινώθηκε καθώς η παραγωγή συμπληρώνει 40 χρόνια παρουσίας στο His Majesty’s Theatre, στις 9 Οκτωβρίου, με μια «ειδική επετειακή παράσταση», όπως έχει χαρακτηριστεί. Τη σκηνοθεσία της βιντεοσκόπησης ανέλαβε ο Μπρετ Σάλιβαν.

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Ο θίασος συγκροτήθηκε ειδικά για την 40ή επετειακή σεζόν της παραγωγής και αποτελείται από τον Τζόρνταν Ντόνικα στον ρόλο του Φαντάσματος, τη Μπεατρίς Πένι-Τουρέ ως Κριστίν Νταέ, τον Ρις Ουίτφιλντ ως Raoul, Vicomte de Chagny, τη Σιέρα Μπόγκες στο ρόλο της Καρλότας, τον Matt Bateman ως Piangi, τον Τζόσεφ Μίλσον ως Monsieur André, τον Ίαν Πίρι ως Monsieur Firmin, τη Τζοάνα Ράιντινγκ ως Madame Giry και τη Millie Lyon στο ρόλο της κόρης της.

Με αφορμή την επέτειο, ο Άντριου Λόιντ Βέμπερ έφερε στο φως τις αυθεντικές αναλογικές μαγνητοταινίες από την ηχογράφηση του αρχικού θιάσου του 1986 και προχώρησε για πρώτη φορά σε νέα μίξη της μουσικής, αποκαθιστώντας τμήματα που δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ στο παρελθόν.

Το «The Phantom of the Opera (The Andrew Lloyd Webber 2026 Mix)» θα κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 9 Οκτωβρίου, ενώ οι εκδόσεις σε βινύλιο και CD θα ακολουθήσουν στις 6 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από Deadline