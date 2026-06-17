Οι πιο ενδιαφέρουσες ειδήσεις και απόψεις καθημερινά στο e-mail σας.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη #Φωκίδα . Επιχειρούν 31 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 17/6 στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης

Φωτιά τώρα στην Ξηρολίμνη Φωκίδας, επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 17/6 στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδας.



Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος.



Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.