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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 17/6 στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος.

 Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

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