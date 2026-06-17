Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 17/6 στην περιοχή Ξηρολίμνη Φωκίδας.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, με 7 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Επίσης υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη θέση Ξηρολίμνη #Φωκίδα.
Επιχειρούν 31 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.Advertisement— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 17, 2026Advertisement