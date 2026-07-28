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Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η κυκλοφορία ενός προπαγανδιστικού βίντεο από το Ιράν, το οποίο παρουσιάζει υποθετικά σενάρια επίθεσης κατά της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, ενώ περιλαμβάνει και ευθεία απειλή κατά του γιου της, Μπάρον Τραμπ. Το υλικό, που αποδίδεται στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, διαδόθηκε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προκαλέσει ανησυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με τίτλο «How to Kill Melania Trump», το βίντεο παρουσιάζει, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, τις υποτιθέμενες «αδυναμίες» της ασφάλειας της Πρώτης Κυρίας, περιγράφοντας πιθανά σενάρια τρομοκρατικής επίθεσης. Στο υλικό χρησιμοποιούνται δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες, όπως τα κωδικά ονόματα του Ντόναλντ και της Μελάνια Τραμπ, ενώ προβάλλονται εικόνες από την αυτοκινητοπομπή της αλλά και από περιοχές της Νέας Υόρκης όπου πραγματοποιεί συχνά αγορές.

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Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε καταστήματα γνωστών οίκων μόδας που φέρεται να επισκέπτεται η Μελάνια Τραμπ, τα οποία χαρακτηρίζονται ως πιθανοί στόχοι για «επιχειρήσεις των μαχητών της παγκόσμιας ελευθερίας». Το βίντεο περιλαμβάνει ακόμη και αναφορές στη θεωρητική χρήση νευροτοξικού παράγοντα για τη μόλυνση ρούχων που θα μπορούσε να αγοράσει, χωρίς να παρουσιάζονται στοιχεία που να υποδεικνύουν πραγματική επιχειρησιακή δυνατότητα ή επικείμενη απειλή.

Στο τέλος του βίντεο περιλαμβάνεται και μήνυμα που απευθύνεται στον 20χρονο Μπάρον Τραμπ, με τη φράση: «Αυτό είναι μόνο η αρχή. Μπάρον Τραμπ, περίμενέ μας», εντείνοντας τις αντιδράσεις.

Η Μελάνια και ο Μπάρον Τραμπ βρίσκονται υπό τη μόνιμη προστασία της αμερικανικής Μυστικής Υπηρεσίας, ενώ αυστηρά μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται σε όλα τα ακίνητα της οικογένειας Τραμπ, μεταξύ των οποίων ο Λευκός Οίκος, ο Trump Tower στη Νέα Υόρκη, το Mar-a-Lago στη Φλόριντα και το γκολφ κλαμπ στο Μπέντμινστερ. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ούτε ο Λευκός Οίκος ούτε η Secret Service σχολίασαν άμεσα το περιεχόμενο του βίντεο.

Tasnim News Agency, affiliated with Iran’s Revolutionary Guards, published a video identifying locations frequented by US First Lady Melania Trump and encouraging “freedom fighters” and supporters of the Islamic Republic to kill her. The video highlighted places she visits,… pic.twitter.com/ExzvGOw3gs — Wladimir van Wilgenburg (@vvanwilgenburg) July 27, 2026

Οι απειλές κατά της οικογένειας Τραμπ έχουν ενταθεί μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την προηγούμενη εβδομάδα, διαφημιστικές πινακίδες που τοποθετήθηκαν στην Τεχεράνη καλούσαν ανοιχτά στη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ και μελών της οικογένειάς του, με κεντρικό σύνθημα «Αίμα για αίμα».

Την ίδια ώρα, κυκλοφόρησε και δεύτερο προπαγανδιστικό βίντεο, το οποίο παρουσιάζει ένα υποθετικό σενάριο εξόντωσης της πολιτικής ηγεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσε σκηνή στην οποία ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να κοιμάται μόνος, χωρίς τη Μελάνια στο πλευρό του, με αρκετούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να εκτιμούν ότι πρόκειται για συμβολική επιλογή, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σχετική εξήγηση από τους δημιουργούς του βίντεο.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι θεωρεί πως αποτελεί τον βασικό στόχο του Ιράν, ιδιαίτερα μετά τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της ιρανικής ηγεσίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να άλλαξε αεροσκάφος κατά την αναχώρησή του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, εξαιτίας απειλών που αποδίδονταν στην Τεχεράνη.

Σε συνέντευξή του στη New York Post, ο Τραμπ υποστήριξε ότι έχει ήδη αφήσει οδηγίες για την περίπτωση επιτυχούς απόπειρας δολοφονίας του, δηλώνοντας πως βρίσκεται εδώ και χρόνια στο στόχαστρο του Ιράν και προειδοποιώντας για σκληρή στρατιωτική απάντηση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.