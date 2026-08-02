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Η Ελεονόρα Ινκαρντόνα έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στις Κάννες. Η Ιταλίδα αθλητική παρουσιάστρια και influencer επέλεξε ένα λευκό μπικίνι με βολάν, ποζάροντας στην παραλία λίγο πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.

Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram, η Ινκαρντόνα χαλαρώνει σε ξαπλώστρα δίπλα στη θάλασσα, ενώ σε άλλη φωτογραφία κάθεται στην άμμο με φόντο το γαλάζιο της Μεσογείου. Παράλληλα, μοιράστηκε εικόνες από την επίσκεψή της στο Σεν Τροπέ, παρουσιάζοντας γεύματα, γραφικά σοκάκια, τοπικά καταστήματα και στιγμές από την καθημερινότητά της.

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Αφιερώνω λίγο χρόνο για να ανανεωθώ πριν από μια απίστευτη νέα σεζόν», με τη δημοσίευση να συγκεντρώνει περισσότερα από 31.000 likes μέσα σε τρεις ημέρες. Οι ακόλουθοί της έσπευσαν να σχολιάσουν με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια, χαρακτηρίζοντάς τη «γοητευτική» και «χαρισματική».

Η Ελεονόρα Ινκαρντόνα γεννήθηκε το 1991 στη Σικελία και σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο της Μεσσήνης, με αρχικό στόχο να ακολουθήσει δικαστική καριέρα. Ωστόσο, η συμμετοχή της στα καλλιστεία Miss Italia το 2010 άνοιξε τον δρόμο για την τηλεόραση και το μόντελινγκ. Μετά τη συνεργασία της με το Sportitalia, εντάχθηκε στο DAZN, όπου καλύπτει αγώνες της Serie A και παρουσιάζει αθλητικές εκπομπές, ενώ έχει συμμετάσχει και στην παρουσίαση εκδηλώσεων του Giro d’Italia.

Σήμερα θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες αθλητικές παρουσιάστριες στην Ιταλία, διατηρώντας περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram. Στην προσωπική της ζωή έχει απασχολήσει τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης λόγω της σχέσης της με τον Σαμουέλε Ρίτσι.