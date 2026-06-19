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Τη δική της πλευρά για την απουσία της από τα Mad VMA 2026 παρουσίασε η Ιωάννα Τούνη, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media. Η influencer αναφέρθηκε στην πρόταση που, όπως είπε, είχε δεχτεί για να συμμετάσχει στη διοργάνωση ως παρουσιάστρια απονομής βραβείου, αλλά και στην εξέλιξη της επικοινωνίας με την παραγωγή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, αρχικά δέχτηκε θετικά την πρόταση, ωστόσο ζήτησε να εμφανιστεί μαζί με τη φίλη της, Στέλλα. Όταν αυτό δεν προχώρησε, πρότεινε να απονείμει βραβείο σε γυναίκα καλλιτέχνιδα, καταθέτοντας συγκεκριμένες ιδέες για πρόσωπα που θα μπορούσαν να τιμηθούν.

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Η ίδια υποστήριξε πως δεν έλαβε άμεση απάντηση και πως χρειάστηκε να επικοινωνήσει ξανά με την παραγωγή για να ενημερωθεί για το αν τελικά θα συμμετείχε στη βραδιά. Όπως ανέφερε, η κατάσταση αυτή την έκανε να αισθανθεί ότι προσπαθούσε περισσότερο από όσο θα ήθελε για να υπάρξει μια συνεργασία.

Η Ιωάννα Τούνη άφησε παράλληλα αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του χώρου, κάνοντας λόγο για «κυκλώματα» και εκφράζοντας την άποψη ότι κάποιες φορές οι διαδικασίες δεν είναι τόσο απλές όσο φαίνονται προς τα έξω.

Όπως είπε: «Τέλος πάντων, εν τέλει μάλλον δεν με ήθελαν και πολύ, κάπου το μετάνιωσαν στην πορεία. Δεν πειράζει, μας έφαγαν τα κυκλώματα. Γενικά, είμαι άνθρωπος που πραγματικά δεν είμαι καθόλου μέσα σε κυκλώματα. Δεν κάνω καθόλου φιλίες, ανθρώπους έτσι της Αθήνας, που είναι χωμένοι. Δεν είχα ποτέ μου manager. Οπότε, δεν ξέρω. Kάπως μάλλον μεταξύ τους τα κανονίζουν όλα και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά μην στέλνετε, ρε παιδιά. Αφού δεν με θέλετε, μην μου στέλνετε. Δηλαδή, μην κάνετε να στέλνω και να παρακαλάω μετά να μάθω αν τελικά ισχύει ή όχι, για να μπορέσω να προγραμματίσω κι εγώ. Αυτά τα καλά μου».



Ξεκινώντας να περιγράφει πώς έγινε η πρώτη επικοινωνία με την παραγωγή του Mad, ανέφερε: «Storytime με την πιο συχνή ερώτηση του τελευταίου 24ώρου, γιατί δεν πήγα στα Mad χθες, οπότε πάμε να το κάνουμε μαζί. Να ξεκινήσω λέγοντάς σου ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα βραβεία Mad. Είναι ένας θεσμός που πραγματικά τον απολαμβάνω, γουστάρω, μ’ αρέσει. Ωραία; Οπότε ό,τι πω τώρα στο βίντεο δεν έχει ίχνος μίσους, είναι απλά η πραγματικότητα και η προσωπική μου εμπειρία. Λοιπόν, να ξεκινήσω λέγοντας ότι επικοινώνησαν πριν από κανένα μήνα, έναν μήνα και κάτι μαζί μου από την παραγωγή. Μου έστειλε μία κοπέλα και μιλήσαμε, η οποία μου λέει, “γεια σου Ιωάννα και αυτά, θέλαμε πάρα πολύ στα φετινά βραβεία Mad να κάνεις κι εσύ απονομή ενός βραβείου” και λοιπά. Και λέω, “οκ ρε παιδί μου, τέλεια, πολύ ευχαρίστως”. Της λέω “θα ήθελα σίγουρα να δώσω το βραβείο σε κάποιον καλλιτέχνη που όντως μου αρέσει και όντως απολαμβάνω”».



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