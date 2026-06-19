Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην κατάμεστη Times Square της Νέας Υόρκης το απόγευμα της Πέμπτης, λίγες ώρες μετά την πανηγυρική παρέλαση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA από τους Νικς, προκαλώντας στιγμές πανικού στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 15:30 τοπική ώρα, κοντά στη διασταύρωση της Δυτικής 44ης Οδού με την Έβδομη Λεωφόρο, όταν σύμφωνα με τις αρχές ένας καβγάς ανάμεσα σε άτομα κλιμακώθηκε και κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Τουλάχιστον δύο άτομα φέρεται να άνοιξαν πυρ μέσα στο πλήθος, με αποτέλεσμα εκατοντάδες τουρίστες και περαστικοί να τραπούν σε φυγή για να προστατευτούν.

Advertisement
Advertisement

Παρά το σοβαρό σκηνικό, από τα πυρά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αν και μία σφαίρα χτύπησε διερχόμενο όχημα προκαλώντας υλικές ζημιές. Η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου περιέγραψε σοκαρισμένη τη στιγμή, αναφέροντας ότι άκουσε τους πυροβολισμούς και είδε το όχημά της να πλήττεται, εκφράζοντας την οργή και την ανησυχία της για το περιστατικό.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για περίπου πέντε πυροβολισμούς, ενώ η αστυνομία επενέβη άμεσα, συλλαμβάνοντας έναν ύποπτο και κατασχέτοντας όπλο από το σημείο. Σύμφωνα με τις αρχές, η κινητοποίηση ήταν άμεση, με χιλιάδες αστυνομικούς να βρίσκονται ήδη στην περιοχή λόγω των εορτασμών για την ομάδα των Νικς.

Παρά το σοκ, η κατάσταση στην περιοχή αποκαταστάθηκε γρήγορα, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται.

    tag icon