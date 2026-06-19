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Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην κατάμεστη Times Square της Νέας Υόρκης το απόγευμα της Πέμπτης, λίγες ώρες μετά την πανηγυρική παρέλαση για την κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA από τους Νικς, προκαλώντας στιγμές πανικού στο κέντρο της πόλης.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε γύρω στις 15:30 τοπική ώρα, κοντά στη διασταύρωση της Δυτικής 44ης Οδού με την Έβδομη Λεωφόρο, όταν σύμφωνα με τις αρχές ένας καβγάς ανάμεσα σε άτομα κλιμακώθηκε και κατέληξε σε ανταλλαγή πυροβολισμών. Τουλάχιστον δύο άτομα φέρεται να άνοιξαν πυρ μέσα στο πλήθος, με αποτέλεσμα εκατοντάδες τουρίστες και περαστικοί να τραπούν σε φυγή για να προστατευτούν.

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🇺🇸: Shots fired near 42nd Street and Broadway in Times Square, New York City



According to NYPD reports and eyewitness accounts, gunfire caused panic with crowds scattering. A suspect was quickly arrested, and a firearm was recovered at the scene. No injuries have been confirmed… pic.twitter.com/3Pbgnybtx1 — World In Last 24hr (@world24x7hr) June 18, 2026

Παρά το σοβαρό σκηνικό, από τα πυρά δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αν και μία σφαίρα χτύπησε διερχόμενο όχημα προκαλώντας υλικές ζημιές. Η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου περιέγραψε σοκαρισμένη τη στιγμή, αναφέροντας ότι άκουσε τους πυροβολισμούς και είδε το όχημά της να πλήττεται, εκφράζοντας την οργή και την ανησυχία της για το περιστατικό.

EarthCam's Times Square cameras captured today's shooting incident and the immediate crowd response in the heart of New York City. pic.twitter.com/2ycU02zhZT — EarthCam (@EarthCam) June 18, 2026

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για περίπου πέντε πυροβολισμούς, ενώ η αστυνομία επενέβη άμεσα, συλλαμβάνοντας έναν ύποπτο και κατασχέτοντας όπλο από το σημείο. Σύμφωνα με τις αρχές, η κινητοποίηση ήταν άμεση, με χιλιάδες αστυνομικούς να βρίσκονται ήδη στην περιοχή λόγω των εορτασμών για την ομάδα των Νικς.

Hello New York 🏆 pic.twitter.com/S1gfcpbyPU — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 18, 2026

Παρά το σοκ, η κατάσταση στην περιοχή αποκαταστάθηκε γρήγορα, ενώ οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζονται.