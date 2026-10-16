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Με βροχές, τοπικές καταιγίδες και αυξημένη συννεφιά κυλά η νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, με τα σημαντικότερα φαινόμενα να απασχολούν περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής Ελλάδας.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια, από τις 19:00 της Παρασκευής έως τις 06:00 του Σαββάτου. Παράλληλα, προειδοποιεί για τοπικά έντονες βροχοπτώσεις έως τις 09:00 το πρωί του Σαββάτου, με προβλεπόμενα ύψη βροχής 10 έως 30 χιλιοστά μέσα σε 12 ώρες.

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Χρειάζεται προσοχή στις μετακινήσεις, κυρίως σε σημεία όπου συσσωρεύονται νερά και σε δρόμους με περιορισμένη ορατότητα.

Η τάση είναι τα φαινόμενα να εξασθενήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας και ο καιρός να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση το Σάββατο.

Σάββατο 17 Οκτωβρίου: Σταδιακή βελτίωση

Το Σάββατο αναμένεται βελτιωμένος καιρός στις περιοχές που θα επηρεαστούν από τις νυχτερινές βροχές. Μετά τις πρωινές ώρες, τα ανοίγματα του ουρανού θα γίνουν περισσότερα.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά χαμηλή για την εποχή στις ψυχρότερες ηπειρωτικές περιοχές, ιδιαίτερα νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.

Στις περιοχές όπου θα έχει προηγηθεί βροχόπτωση, η πρωινή υγρασία ενδέχεται να διατηρηθεί αυξημένη.

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Κυριακή 18 Οκτωβρίου: Περισσότερος ήλιος

Η Κυριακή παρουσιάζει σαφώς καλύτερη εικόνα, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας και μικρή πιθανότητα βροχής στις περιοχές της διαθέσιμης πρόγνωσης.

Η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει, ιδιαίτερα τις μεσημεριανές ώρες. Το πρωί και τη νύχτα, ωστόσο, θα εξακολουθήσει να επικρατεί αισθητή ψύχρα στα ηπειρωτικά.

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Δευτέρα 19 Οκτωβρίου: Άνοδος της θερμοκρασίας

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με αρκετή ηλιοφάνεια και περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

Οι πιθανότητες βροχής εμφανίζονται περιορισμένες, ενώ οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι ευνοϊκότερες για υπαίθριες δραστηριότητες και μετακινήσεις.

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Τρίτη 20 Οκτωβρίου: Συνεχίζεται ο καλός καιρός

Η Τρίτη διατηρεί τα χαρακτηριστικά της Δευτέρας, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και γενικά μικρή πιθανότητα βροχής.

Η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το Σάββατο, χωρίς να αποκλείονται σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις πρωινές και τις μεσημεριανές τιμές.

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Τετάρτη 21 Οκτωβρίου: Επιστρέφουν οι νεφώσεις

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Την Τετάρτη προβλέπεται αύξηση των νεφώσεων σε τμήματα της χώρας, χωρίς όμως τα διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν γενικευμένη επιδείνωση.

Η θερμοκρασία δεν παρουσιάζει σημαντική μεταβολή, ενώ η πιθανότητα βροχής παραμένει σχετικά περιορισμένη στην ευρύτερη περιοχή της διαθέσιμης πρόγνωσης.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη

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Για την Αθήνα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται απόψε στις βροχοπτώσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν την Αττική. Από το Σάββατο η γενικότερη τάση είναι βελτιωτική, με πιο ευχάριστες συνθήκες τις επόμενες ημέρες.

Για τη Θεσσαλονίκη, η γενική τάση της νέας εβδομάδας δείχνει βελτίωση και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Χρειάζεται, πάντως, ξεχωριστή τοπική πρόγνωση για ασφαλή αναφορά σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες και ώρες βροχής.

Άνεμοι, θάλασσες, Κρήτη και Δωδεκάνησα

Η βελτίωση του καιρού στην ηπειρωτική χώρα δεν σημαίνει απαραίτητα ίδιες συνθήκες σε όλα τα πελάγη. Οι ναυτιλλόμενοι πρέπει να παρακολουθούν τα επικαιροποιημένα δελτία ανέμων και θαλασσών της ΕΜΥ.

Για την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν υπάρχουν στην παρούσα πανελλαδική ένδειξη επαρκή τοπικά στοιχεία ώστε να δοθούν με ασφάλεια συγκεκριμένα μποφόρ, θερμοκρασίες ή πιθανότητες βροχής.

Συμπέρασμα: Η πιο σημαντική περίοδος προσοχής είναι η νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο. Ακολουθεί σταδιακή βελτίωση, περισσότερη ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.