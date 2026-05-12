Οικογένεια που οδηγούσε στην βρετανική Κολούμπια στον Καναδά βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απρόοπτο περιστατικό όταν μια βάρκα που γλίστρησε από ένα φορτηγάκι έπεσε πάνω στο αυτοκίνητό τους.

A Canadian woman says she's feeling lucky to be alive after a boat went flying off the back of a truck and smashed into her car. https://t.co/RUrtmCyHj5 pic.twitter.com/s9NdxQByiT May 12, 2026

Το βίντεο δείχνει την πράσινη βάρκα να εκσφενδονίζεται στον αέρα και να φεύγει με ταχύτητα προς το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου της οικογένειας, προκαλώντας τρόμο και έντονες αντιδράσεις. Η Κομμάτια από τα συντρίμμια φαίνονται να πετούν μπροστά από το όχημα μετά τη σύγκρουση, ενώ η Άχτερμπεργκ σταματά στην άκρη του δρόμου αμέσως μετά. Μερικά θραύσματα από τα συντρίμμια διακρίνονται να εκτοξεύονται μπροστά από το όχημα μετά τη σύγκρουση, ενώ η γυναίκα που τραβάει το βίντεο ακινητοποιείται στην άκρη του δρόμου. Ο ιδιοκτήτης της βάρκας επέστρεψε λίγο μετά το περιστατικό.

«Οι οδηγοί ξεχνούν μερικές φορές να ασφαλίσουν σωστά τα φορτία τους, με αποτέλεσμα τα αντικείμενα να πέφτουν κατά τη διαδρομή. Τα υλικά από ένα μη ασφαλισμένο φορτίο που πέφτουν στο δρόμο θέτουν σε κίνδυνο άλλους οδηγούς και δημιουργούν σκουπίδια, τα οποία είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Η ασφάλιση του φορτίου σας με ιμάντες, μουσαμά ή δίχτυ φορτίου δεν απαιτεί πολύ χρόνο. Αυτά τα είδη μπορούν να αγοραστούν για λιγότερο από 20 δολάρια στα περισσότερα τοπικά καταστήματα σιδηρικών» απαντά η τοπική Κομητεία.

