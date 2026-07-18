Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Χιλιάδες αδειούχοι εγκαταλείπουν μαζικά την Αθήνα με πλοία, λεωφορεία και ιδιωτικά οχήματα, προκαλώντας πληρότητα που αγγίζει το 100% στα μέσα μεταφοράς.

Τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου εξυπηρετούν καθημερινά δεκάδες χιλιάδες επιβάτες με προγραμματισμένα και έκτακτα δρομολόγια προς τα νησιά.

Η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς παραμένει αυξημένη με καθυστερήσεις στα διόδια, ενώ η Τροχαία και το Λιμενικό διευκολύνουν τη μετακίνηση των εκδρομέων.

Το συνολικό κόστος των διακοπών παραμένει υψηλό λόγω των τιμών στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και της αυξημένης μέσης τιμής των καυσίμων σε όλη τη χώρα.

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Κατά χιλιάδες εγκαταλείπουν την Αθήνα, οι αδειούχοι του Ιουλίου καθώς και σήμερα τα πλοία φέυγουν από τα λιμάνια του πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου με πληρότητα σχεδόν 100% ενώ γεμάτα είναι και τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Αυξημένη είναι και η κίνηση στις εθνικές οδούς με καθυστερήσεις και διόδια.

Από νωρίς το πρωί επικρατεί το αδιαχώρητο στο λιμάνι του Πειραιά, με τις ουρές επιβατών να σχηματίζονται στις πύλες επιβίβασης, κυρίως για τον Αργοσαρωνικό και τις Κυκλάδες. Χθες υπολογίζεται ότι σχεδόν 100.000 επιβάτες έφυγαν προς τους νησιωτικούς προορισμούς ενώ και σήμερα αναχώρησαν από τον Πειραιά 22.277 επιβάτες προς τα νησιά του Αιγαίου και 12.544 επιβάτες προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

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Για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου και 25 δρομολόγια προς τον Αργοσαρωνικό, με την επιβατική κίνηση να εκτιμάται σε περίπου 19.140 επιβάτες για το Αιγαίο και 20.980 επιβάτες για τον Αργοσαρωνικό.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να φθάνουν στο λιμάνι τουλάχιστον 30 έως 60 λεπτά πριν από την αναχώρηση, καθώς η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι είναι αυξημένη. Στην περιοχή βρίσκονται στελέχη της Τροχαίας και του Λιμενικού για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και της επιβίβασης επιβατών και οχημάτων.

Αυξημένη η κίνηση στις εθνικές

Και σήμερα η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου παραμένει πυκνή αλλά ομαλή, χωρίς να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Οι οδηγοί συναντούν μικρές καθυστερήσεις λίγο πριν από την Κινέτα και τα διόδια του Ισθμού της Κορίνθου, ενώ η Τροχαία εκτιμά ότι η κίνηση θα αυξηθεί αισθητά από τις μεσημβρινές ώρες και μετά.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους εκδρομείς να τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να ξεκινούν ξεκούραστοι και να έχουν ελέγξει την κατάσταση των οχημάτων τους πριν από το ταξίδι.

Με 100% πληρότητα φεύγουν τα ΚΤΕΛ

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Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση στα υπεραστικά ΚΤΕΛ, όπου η πληρότητα των δρομολογίων αγγίζει το 100%.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια, κυρίως προς προορισμούς της Πελοποννήσου και της Ηπείρου.

Σταθερές οι τιμές στα ακτοπλοϊκά – Πόσο στοιχίζει η βενζίνη

Οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και φέτος διατηρούνται σταθερές στις οικονομικές θέσεις σε σχέση με πέρυσι σε μια προσπάθεια να γίνουν πιο προσιτές.

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Ωστόσο, το συνολικό κόστος παραμένει υψηλό καθώς για μια τετραμελή οικογένεια με αυτοκίνητο (ΙΧ), το κόστος μετάβασης και επιστροφής κυμαίνεται από 130€ σε κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς έως και 950€, για τα Δωδεκάνησα, ανάλογα φυσικά και το τύπο του πλοίου καθώς τα «γρήγορα» είναι πολύ πιο ακριβά.

Τσιμπημένες όμως είναι και οι τιμή των καυσίμων, καθώς η μέση τιμή πανελλαδικά είναι στα 1,98 €/lt, ενώ στα νησιά ξεπερνά τα 2,025, γεγηονός που κάνεις τα «μπάνια του λαού» πολύ ακριβό σπορ για λίγους.

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