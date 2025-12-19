Ανησυχία στους Λιμενικούς και στην τοπική Κοινωνία από τις συνεχείς αφίξεις μεταναστών στη Νότια Κρήτη με τον αριθμό τους να φτάνει περίπου στις 19.000 από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη.

Το Λιμενικό Σώμα διέσωσε περίπου 540 μετανάστες από ένα αλιευτικό σκάφος ανοικτά του νοτιότερου νησιού της Ευρώπης, της Γαύδου, την Παρασκευή, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες που έφτασαν στη χώρα τους τελευταίους μήνες, σημειώνει το Reuters.

Advertisement

Advertisement

Οι μετανάστες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελληνικής επιχείρησης έρευνας περίπου 16 ναυτικά μίλια (29,6 χλμ.) ανοικτά της Γαύδου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού.

Όλοι είναι καλά και μεταφέρονται σε προσωρινές εγκαταστάσεις στο κοντινό νησί της Κρήτης μετά την άφιξή τους στο λιμάνι της Αγίας Γαληνής, ανέφερε αξιωματούχος τoυ Λιμενικού, προσθέτοντας ότι οι περισσότεροι μετανάστες ήταν άνδρες από το Μπαγκλαντές, την Αίγυπτο και το Πακιστάν.

Σε ξεχωριστό περιστατικό την Πέμπτη, η υπηρεσία συνόρων της ΕΕ Frontex διέσωσε 65 άνδρες και πέντε γυναίκες από δύο σκάφη μεταναστών που βρισκόταν σε κίνδυνο ανοιχτά της Γαύδου, σύμφωνα με τo Λιμενικό.

Η χώρα μας βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης του 2015-16, όταν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική έφτασαν στις ακτές της πριν μετακινηθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στη Γερμανία.

«Είναι αδιανόητη η στάση των αρμόδιων Υπουργείων απέναντι σε αυτή την κρίση όπως και των Βουλευτών που θα έπρεπε να πιέζουν προς πάσα κατεύθυνση ώστε να επανασχεδιαστεί η πολιτική τους, γνωρίζοντας ότι το πεδίο της Κρήτης είναι πολύ μεγάλο», τονίζει ο Γιώργος Σφακιανάκης Πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης, μιλώντας στο Ράδιο 98.4.