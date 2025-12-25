Στο φετινό χριστουγεννιάτικο μήνυμα του, ο βασιλιάς Κάρολος τόνισε την ανάγκη ενότητας και αλληλεγγύης στις κοινωνίες, ενόψει ενός κόσμου που γίνεται ολοένα και πιο διχασμένος.

Ο Βρετανός μονάρχης κάλεσε τους πολίτες να γνωρίσουν καλύτερα τους γείτονές τους και να στηρίξουν ο ένας τον άλλον, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής υπευθυνότητας και της αλληλοβοήθειας.

Η παραδοσιακή ομιλία μαγνητοσκοπήθηκε στο Αβαείο του Ουεστμίνστερ και περιλάμβανε αναφορές στην 80η επέτειο της λήξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη και στην Ημέρα της Νίκης επί της Ιαπωνίας. Ο Κάρολος υπογράμμισε ότι οι κοινωνίες εκείνης της εποχής ενωμένες κατάφεραν να υπερβούν τεράστιες δυσκολίες και ότι οι αξίες που αναδείχθηκαν τότε δεν πρέπει να ξεχνιούνται.

Μιλώντας από το μεσαιωνικό παρεκκλήσι Lady Chapel, ο βασιλιάς αναφέρθηκε επίσης σε σύγχρονες πράξεις γενναιότητας και αυθόρμητης αλληλεγγύης πολιτών, όπως η αντίδραση του κόσμου κατά την πρόσφατη επίθεση στην παραλία Μπόντι στην Αυστραλία. Με το μήνυμά του, ο Κάρολος υπενθύμισε ότι η αλληλεγγύη και η φροντίδα για τους γύρω μας αποτελούν θεμέλια για μια κοινωνία ανθεκτική στις προκλήσεις και τις κρίσεις του σήμερα.

“Journeying is a constant theme of the Christmas Story. The Holy Family made a journey to Bethlehem and arrived homeless without proper shelter. The Wise Men made a pilgrimage from the East to worship at the cradle of Christ; and the Shepherds journeyed from field to town in… pic.twitter.com/j0wbYdPWa9 — The Royal Family (@RoyalFamily) December 25, 2025