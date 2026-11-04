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Οι ΗΠΑ αλλάζουν. Και μαζί τους αλλάζει σταδιακά και η θρησκευτική σύνθεση της πολιτικής τους εκπροσώπησης. Σε μια χώρα όπου ο χριστιανισμός εξακολουθεί να κυριαρχεί στην πολιτική και κοινωνική ζωή, η παρουσία των μουσουλμάνων σε αιρετές θέσεις καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Οι ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 2026 προσέθεσαν ένα νέο, ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο: για πρώτη φορά στην αμερικανική ιστορία, μουσουλμάνος εκλέγεται στην ομοσπονδιακή Γερουσία.

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Πρόκειται για μια εξέλιξη που αποκτά ξεχωριστή πολιτική και συμβολική σημασία σε μια περίοδο έντονων αντιπαραθέσεων για τη μετανάστευση, τη θρησκευτική ταυτότητα, τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Πόσοι μουσουλμάνοι κατέχουν αιρετές θέσεις στις ΗΠΑ

Σύμφωνα με την τελευταία ολοκληρωμένη καταγραφή του Council on American-Islamic Relations (CAIR), που δημοσιεύθηκε στις 20 Αυγούστου 2026, συνολικά 255 μουσουλμάνοι κατείχαν αιρετές θέσεις σε 26 αμερικανικές πολιτείες.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί ρεκόρ, αλλά χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνιση: αφορά όσους βρίσκονταν ήδη σε θέσεις κατά την καταγραφή και όχι αποκλειστικά τους νικητές των εκλογών του Νοεμβρίου.

Αναλυτικότερα, καταγράφονταν 4 μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, 14 πολιτειακοί γερουσιαστές, 32 πολιτειακοί βουλευτές, 11 δήμαρχοι, 98 δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, 63 αιρετοί σε εκπαιδευτικούς θεσμούς, 18 δικαστές και 15 πρόσωπα σε άλλες αιρετές θέσεις.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι 110 από τους 255 ήταν γυναίκες, ποσοστό 43,1%.

Οι αριθμοί αποτυπώνουν μια κοινότητα που δεν περιορίζεται πλέον σε κοινωνικές και θρησκευτικές δραστηριότητες, αλλά συμμετέχει οργανωμένα στην άσκηση της δημόσιας εξουσίας.

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Ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ γράφει ιστορία στο Μίσιγκαν

Η μεγαλύτερη είδηση των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου προέρχεται από το Μίσιγκαν.

Ο Δημοκρατικός Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, γιατρός και πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας, επικράτησε του Ρεπουμπλικανού Μάικ Ρότζερς και έγινε ο πρώτος μουσουλμάνος που εκλέγεται στην αμερικανική Γερουσία.

Η εκλογική αναμέτρηση είχε έντονο πολιτικό χαρακτήρα. Ο Ρότζερς είχε τη στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Ελ-Σαγέντ υποστήριξε ένα προοδευτικό πρόγραμμα, δίνοντας έμφαση στην ακρίβεια, στην υγειονομική περίθαλψη και στην αντιμετώπιση της οικονομικής επιρροής μεγάλων επιχειρήσεων.

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Η υποψηφιότητά του δέχθηκε επιθέσεις και για τις θέσεις του απέναντι στο Ισραήλ και στον πόλεμο στη Γάζα. Παράλληλα, διατυπώθηκαν εναντίον του ισχυρισμοί περί σχέσεων με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, τους οποίους αρνήθηκε και οι οποίοι δεν συνοδεύτηκαν από αποδεικτικά στοιχεία.

Η νίκη του αποκτά συνεπώς διπλή σημασία: πολιτική, λόγω της επικράτησης των Δημοκρατικών, και ιστορική, επειδή ανοίγει για πρώτη φορά την πόρτα της Γερουσίας σε μουσουλμάνο αιρετό.

Νέα μουσουλμανική παρουσία στη Βουλή των Αντιπροσώπων

Στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Δημοκρατικός Άνταμ Χαμάουι εξελέγη στη 12η εκλογική περιφέρεια, επικρατώντας του Ρεπουμπλικανού Γκρεγκ Μέλε.

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Ο Χαμάουι είναι γιατρός, πλαστικός χειρουργός, με στρατιωτική υπηρεσία στο Ιράκ. Είχε επίσης προσφέρει εθελοντικά ιατρικές υπηρεσίες στη Γάζα.

Η εκλογή του ενισχύει την παρουσία των μουσουλμάνων στο Κογκρέσο και αναδεικνύει την αυξανόμενη πολιτική δραστηριοποίηση Αμερικανών με διαφορετικές εθνικές και θρησκευτικές καταβολές.

Ο Ζόραν Μαμντάνι και η Νέα Υόρκη

Εξίσου σημαντική υπήρξε η εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη δημαρχία της Νέας Υόρκης το 2025.

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Ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης αμερικανικής πόλης απέδειξε ότι ένας υποψήφιος με μουσουλμανική ταυτότητα μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός ευρύτατου, πολυθρησκευτικού και πολυπολιτισμικού εκλογικού σώματος.

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Η επιτυχία του συνδέθηκε με κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, όπως το κόστος κατοικίας, οι μετακινήσεις και οι δυσκολίες της καθημερινότητας.

Αυτή είναι και μια σημαντική παράμετρος της νέας πραγματικότητας: οι μουσουλμάνοι πολιτικοί δεν εκλέγονται μόνο από μουσουλμάνους ψηφοφόρους. Απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας, μέσα από ευρύτερες πολιτικές προτάσεις.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον Ντόναλντ Τραμπ

Η αυξανόμενη εκπροσώπηση των μουσουλμάνων δεν συνιστά από μόνη της εκλογική ήττα του Τραμπ. Ούτε επιτρέπει να θεωρηθεί ότι όλοι οι μουσουλμάνοι αιρετοί ακολουθούν την ίδια πολιτική γραμμή.

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Ωστόσο, η επικράτηση του Ελ-Σαγέντ απέναντι σε υποψήφιο που υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος δείχνει τα όρια μιας προεκλογικής στρατηγικής που στηρίζεται και σε ζητήματα θρησκευτικής ταυτότητας.

Ένα σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων έδωσε μεγαλύτερο βάρος στις οικονομικές ανησυχίες και στις πολιτικές προτάσεις παρά στις επιθέσεις που δέχθηκε ο Δημοκρατικός υποψήφιος λόγω της θρησκείας του.

Μια Αμερική που αλλάζει πολιτικά και κοινωνικά

Η καταγραφή 255 μουσουλμάνων σε αιρετές θέσεις πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές και οι νέες ιστορικές εκλογικές επιτυχίες αποκαλύπτουν μια βαθύτερη μεταβολή.

Η μουσουλμανική κοινότητα, παρά το γεγονός ότι αποτελεί μικρό ποσοστό του αμερικανικού πληθυσμού, συμμετέχει περισσότερο στην πολιτική διαδικασία, διεκδικεί αξιώματα και αποκτά παρουσία σε θεσμούς όπου παλαιότερα ήταν ουσιαστικά απούσα.

Δεν πρόκειται για μια ενιαία πολιτική δύναμη ούτε για μια κοινότητα με ταυτόσημες αντιλήψεις. Οι μουσουλμάνοι Αμερικανοί έχουν διαφορετικές πολιτικές προτιμήσεις, εθνικές καταβολές και κοινωνικές προτεραιότητες.

Το μήνυμα των εκλογών, όμως, είναι σαφές: στην Αμερική του 2026 η θρησκευτική ταυτότητα δεν αποτελεί πλέον ανυπέρβλητο εμπόδιο για την κατάκτηση ακόμη και των υψηλότερων αιρετών αξιωμάτων.

Και η πρώτη εκλογή μουσουλμάνου στην αμερικανική Γερουσία είναι μια ιστορική τομή που ξεπερνά τα όρια μιας απλής εκλογικής αναμέτρησης.