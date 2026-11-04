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Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να κινήσουν διαδικασία παραπομπής του εάν αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι πολιτικοί του αντίπαλοι είναι πιο οργισμένοι από ποτέ και κάλεσε τους ψηφοφόρους του να συνεχίσουν την προσπάθεια.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων παρέχει τη δυνατότητα έναρξης της διαδικασίας παραπομπής, εφόσον συγκεντρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία στο νομοθετικό σώμα.

Κατά την πρώτη του θητεία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε αντιμετωπίσει δύο διαδικασίες παραπομπής, χωρίς ωστόσο να υπάρξει καταδίκη από τη Γερουσία.

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Την πιθανότητα να βρεθεί αντιμέτωπος με μια νέα διαδικασία παραπομπής του επιχείρησε να αξιοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να κινητοποιήσει τους υποστηρικτές του, την ώρα που οι κάλπες των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχιζαν να κλείνουν.

Όπως μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο τη δημοσιογράφο Κέιτλαν Κόλινς, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα επικρίνει και στοχοποιήσει δημόσια, ο Τραμπ απέστειλε μήνυμα συγκέντρωσης χρημάτων προς τους υποστηρικτές του. Σε αυτό τους κάλεσε να συμβάλουν ώστε να μπορέσει να «ολοκληρώσει τη δουλειά» («finish the job»).

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Στο ίδιο μήνυμα προειδοποίησε ότι οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να ξεκινήσουν διαδικασία παραπομπής του, εάν ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, επικρατώντας τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στη Γερουσία.

President Donald Trump urged supporters to help him “finish the job” in a fundraising appeal as polls began to close Tuesday, warning that Democrats would seek to impeach him if they regained control of Congress. CNN’s Kaitlan Collins reports. https://t.co/7UBRqNF7Yi November 4, 2026

«Σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να παλεύω κάθε μέρα για σας και τις οικογένειές σας», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «οι Δημοκρατικοί είναι πιο οργισμένοι και επικίνδυνοι από ποτέ», επαναφέροντας το ενδεχόμενο παραπομπής του. «Σήμερα δεν είναι η μέρα να πάρουμε το πόδι μας από το γκάζι», πρόσθεσε, καλώντας τους υποστηρικτές του να συνεχίσουν την προσπάθεια.

Η επικράτηση των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων τους δίνει τη δυνατότητα να κινήσουν διαδικασία παραπομπής του Αμερικανού προέδρου, εφόσον συγκεντρώσουν την απαιτούμενη πλειοψηφία. Ωστόσο, για να καταδικαστεί και να απομακρυνθεί από το αξίωμά του, θα χρειαζόταν πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία, την οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχουν επίσης εξασφαλίσει οι Δημοκρατικοί.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιεί το ενδεχόμενο νέας παραπομπής ως επιχείρημα προς τους υποστηρικτές του. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου είχε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι μια εκλογική νίκη των Δημοκρατικών θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για νέες προσπάθειες παραπομπής του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε ήδη αντιμετωπίσει δύο διαδικασίες παραπομπής κατά την πρώτη προεδρική θητεία του, το 2019 και το 2021. Και στις δύο περιπτώσεις, η Γερουσία δεν τον καταδίκασε.