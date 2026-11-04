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Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την τρέχουσα κατάσταση, τονίζοντας ωστόσο ότι παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα για δράση εάν κριθεί απαραίτητο.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών πλήττει αποτελεσματικά την οικονομία της Τεχεράνης, ενώ επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, ο Τραμπ προέβλεψε πτώση στις τιμές της ενέργειας και εξέφρασε αισιοδοξία για την πρόοδο των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

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Οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα άμεσο σχέδιο να ξεκινήσουν ξανά επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επιχειρώντας να διαψεύσει τις φήμες που τον ήθελαν να προετοιμάζει κλιμάκωση της σύγκρουσης με την Τεχεράνη αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές.

Τραμπ: «Λαμπρή» η κατάσταση με το Ιράν

Σε συνέντευξή του στους Financial Times την Τρίτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι είναι ικανοποιημένος από την τρέχουσα κατάσταση στο Ιράν, αλλά διαμήνυσε ότι παραμένει προετοιμασμένος για περαιτέρω πολεμικές επιχειρήσεις εφόσον κριθεί αναγκαίο.

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«Φαίνεται πως πετυχαίνουμε ακριβώς όσα θέλουμε», δήλωσε ο Τραμπ.

Ερωτηθείς σχετικά με την πρόθεση του Ισραήλ να ξεκινήσει ξανά ο πόλεμος και να ηττηθεί ολοκληρωτικά το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε: «Είμαι έτοιμος, είμαστε έτοιμοι. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα αν χρειαστεί να προχωρήσουμε σε δράση, αλλά μπορεί τελικά να μην υπάρχει κανένας λόγος για κάτι τέτοιο».

NEW: Trump says the U.S. has no immediate plans to strike Iran, despite Netanyahu hinting at another attack this week. Trump said Washington was “locked and loaded” but might not need to act, describing the situation with Tehran as “brilliant.” Source: FT https://t.co/1joNI13fxr — Clash Report (@clashreport) November 3, 2026

Οι δηλώσεις του αμερικανού ηγέτη έγιναν μόλις λίγες ώρες προτού κλείσουν οι κάλπες σε ολόκληρη τη χώρα για τις εκλογές του Κογκρέσου, μια αναμέτρηση που καθορίστηκε από την ανησυχία των ψηφοφόρων για τον πληθωρισμό και την αύξηση των τιμών στα καύσιμα.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι τιμές της ενέργειας θα σημειώσουν απότομη πτώση μετά τις ενδιάμεσες εκλογές και ανέφερε στους Financial Times ότι πλέον διέρχεται περισσότερο πετρέλες μέσω των Στενών του Ορμούζ σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Παράλληλα, τόνισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμάνων από τις ΗΠΑ στραγγαλίζει επιτυχώς την οικονομία της Τεχεράνης.

«Είναι μια λαμπρή κατάσταση», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

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Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν βρίσκονται «πραγματικά» σε πόλεμο με το Ιράν: «Δεν βρισκόμαστε σε πραγματικό πόλεμο, διότι τους χτυπήσαμε με βομβαρδιστικά και εξαλείψαμε την πυρηνική τους ικανότητα. Τους χτυπήσαμε ξανά, με την επιχείρηση Epic Fury κ.λπ. Αν το σκεφτείτε όμως, δεν είχαμε πραγματικό πόλεμο μαζί τους εδώ και πολύ καιρό, εδώ και έξι μήνες, ίσως και παραπάνω».

Ο Τραμπ συμπλήρωσε: «Δεν θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο όπως στην Ουκρανία, ή σε πολέμους όπως ο Α’ και ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος».

Υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται να αποκαλύψει εκ των προτέρων τυχόν σχέδια επίθεσης, ωστόσο επιβεβαίωσε ότι συνεχίζονται οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

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Οι ελπίδες για μια διπλωματική διέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν έχουν οδηγήσει τις τιμές του πετρελαίου σε πτώση τις τελευταίες ημέρες, με το αργό τύπου Brent να χάνει περισσότερα από 10 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας στα 104 δολάρια περίπου. Ωστόσο, την Τρίτη, οι τιμές της βενζίνης στις ΗΠΑ κατέγραψαν νέο ιστορικό υψηλό μέσου όρου για θητεία οποιασδήποτε αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι δημοσκοπήσεις πριν από την κάλπη έδειχναν πιθανή νίκη για τους Δημοκρατικούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να κερδίσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας. Οι Ρεπουμπλικανοί είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στο ότι ο Τραμπ θα κινητοποιούσε μαζικά τη βάση του κινήματος MAGA για να υπερασπιστεί τον έλεγχο του Κογκρέσου από το κόμμα.

Καταλήγοντας, ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αισιόδοξος ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σημειώνουν πρόοδο.

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«Νομίζω ότι βρίσκονται και οι δύο στο σημείο να λένε: “Ας κλείσουμε μια συμφωνία”», τόνισε χαρακτηριστικά, αν και η αισιοδοξία του αυτή δεν συμμερίζεται από τους ουκρανούς διαπραγματευτές.

Πηγή: Financial Times

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