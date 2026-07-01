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Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της εξαφάνισης της 84χρονης Νάνσι Γκάθρι, μητέρας της παρουσιάστριας της εκπομπής «Today» του NBC, Σαβάνα Γκάθρι, καθώς το FBI εκτιμά πλέον ότι τα μηνύματα που είχαν παρουσιαστεί ως επικοινωνίες απαγωγέων δεν είναι γνήσια.

Σύμφωνα με αξιωματούχο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που μίλησε στο Reuters, τα δύο αρχικά σημειώματα με απαιτήσεις για λύτρα, αλλά και ένα τρίτο μεταγενέστερο μήνυμα που ισχυριζόταν ότι παρείχε πληροφορίες για την υπόθεση, θεωρούνται πλαστά. Η εκτίμηση αυτή αλλάζει σημαντικά το μέχρι τώρα σενάριο της έρευνας, το οποίο βασιζόταν στην πιθανότητα απαγωγής με στόχο τα λύτρα.

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Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει επίσημες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο κατέληξαν στο συμπέρασμα για το τρίτο μήνυμα, ωστόσο επιβεβαιώνουν ότι η έρευνα συνεχίζεται με εξέταση DNA και βιντεοληπτικού υλικού.

2nd ransom note in Nancy Guthrie case reportedly claimed she died after abduction.



A federal law enforcement source said that a message in the case indicated Guthrie had been "buried with nature."



Authorities have not confirmed whether any of the ransom communications are… https://t.co/GRW8XTtUyP pic.twitter.com/wf8CWl5APm June 24, 2026

Η υπόθεση είχε λάβει μεγάλη δημοσιότητα όταν η οικογένεια της 84χρονης είχε ενημερωθεί για απαιτήσεις λύτρων σε κρυπτονόμισμα, ενώ η ίδια η Σαβάνα Γκάθρι είχε απευθύνει δημόσια έκκληση για επικοινωνία με τους φερόμενους απαγωγείς, δηλώνοντας χαρακτηριστικά «θα πληρώσουμε».

Στο μεταξύ, το FBI είχε επιχειρήσει να ελέγξει την αξιοπιστία των απαιτήσεων καταθέτοντας μικρό ποσό σε κρυπτονόμισμα στον λογαριασμό που είχε δοθεί, χωρίς όμως να υπάρξει καμία ανάληψη, στοιχείο που ενίσχυσε περαιτέρω τις αμφιβολίες των ερευνητών.

Η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι εθεάθη για τελευταία φορά στο σπίτι της στην Τούσον της Αριζόνα στις 31 Ιανουαρίου, λίγο μετά από συνάντηση με μέλη της οικογένειάς της. Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν ίχνη αίματος στη βεράντα της κατοικίας, ενώ βίντεο ασφαλείας είχε καταγράψει άνδρα με μάσκα να προσεγγίζει το σπίτι.

Παρά τα νέα δεδομένα, η οικογένεια συνεχίζει να απευθύνει εκκλήσεις για πληροφορίες και να προσφέρει αμοιβή για τον εντοπισμό της, με τη Σαβάνα Γκάθρι να δηλώνει ότι εξακολουθεί να ελπίζει πως θα υπάρξει απάντηση για την τύχη της μητέρας της, αν και αναγνωρίζει πλέον ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.