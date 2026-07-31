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Τραγωδία σημειώθηκε στον Νέο Βουτζά, καθώς ένας άνδρας καταπλακώθηκε από χώματα εν ώρα εργασίας.

Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ναρκίσσου και Υακίνθων, το πρωί της Παρασκευής (31/7) όταν ο άτυχος άνδρας μπήκε σε τάφρο για να πραγματοποιήσει εργασίες.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας καταπλακώθηκε από μεγάλο όγκο χώματος όταν μπήκε σε τάφρο για να δουλέψει στο πλαίσιο εργασιών για το αποχευτικό.

Η σορός του παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μεταφέρει αυτή την ώρα σε νοσοκομείο όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όπως αναφέρει το irafina.gr, το θύμα ήταν περίπου 50 ετών, Έλληνας, κάτοικος Νέας Μάκρης και εργαζόταν στο εργοτάξιο των έργων αποχέτευσης όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, την ώρα που εργαζόταν μέσα σε τάφρο καταπλακώθηκε από μεγάλες ποσότητες χωμάτων.