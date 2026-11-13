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Νέα ένταση σημειώθηκε στην υπόθεση της καταγγελίας πρώην εργαζόμενης της Πλεύσης Ελευθερίας κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, καθώς η διαδικασία στην Επιθεώρηση Εργασίας διακόπηκε εκ νέου, αυτή τη φορά έπειτα από περιστατικό που οδήγησε την προϊσταμένη της Υπηρεσίας στο νοσοκομείο.

Το επεισόδιο προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, με τον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Νίκη Κεραμέως να παρεμβαίνουν δημόσια.

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Καταγγελία εξέδωσε και το Σωματείο Εργαζόμενων του ΕΚΑΒ, που εγκάλεσε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για «απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά σε συναδέλφους διασώστες του ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους».



Όπως αναφέρουν, κατά την παραλαβή της προϊσταμένης, η κυρία Κωνσταντοπούλου «ειρωνευόταν τους συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας “κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού” αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς»

Η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ

Στην ανακοίνωσή του, το Σωματείο καταγγέλλει την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για τη συμπεριφορά της απέναντι στους εργαζομένους του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

Αναλυτικά, αναφέρει:

Καταγγέλλουμε την απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά της Προέδρου του κόμματος Πλεύσης Ελευθερίας κας ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ σε συναδέλφους Διασώστες του Ε.Κ.Α.Β. κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Συγκεκριμένα κατά την παραλαβή περιστατικού ειρωνευόταν τους Συναδέλφους, προσβάλλοντας τον επαγγελματισμό τους λέγοντας «κάνετε show για εργαλειοποίηση του περιστατικού», αδιαφορώντας για την κατάσταση της υγείας της ασθενούς.

Είναι αδιανόητο, μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου να υποπίπτει σε τόσο ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εναντίων Δημοσίων Λειτουργών και ενός Ασθενούς συμπολίτη μας.

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«Απρεπή και ανάρμοστη συμπεριφορά» καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζόμενων του ΕΚΑΒ

Ο πρόεδρος του Σωματείου Γιώργος Μαθιόπουλος ανέφερε στο Action 24 ότι το Συντονιστικό δέχθηκε αίτημα για «μία κυρία που είχε τάση λιποθυμίας». Οι διασώστες, προσέθεσε, της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και τήρησαν το πρωτόκολλο, κατεβάζοντας την με ειδική καρέκλα, γιατί δεν μπορούσε να περπατήσει. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τους διασώστες για εργαλειοποίηση του περιστατικού και τους ρώτησε γιατί η προϊσταμένη δεν πηγαίνει με τα πόδια.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχει τοποθετηθεί για το περιστατικό

Η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν έχει ακόμη προβεί μέχρι στιγμής σε κάποιο σχόλιο. Κατά την παρέμβασή της, το βράδυ της Πέμπτης, στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, δεν έκανε καμία αναφορά στο περιστατικό.



Τον Φεβρουάριο, όταν ξεκίνησε η υπόθεση, είχε υποστηρίξει ότι η καταγγέλλουσα δεν εργάζεται στο κόμμα για πάνω από ένα χρόνο και είναι ψευδές ότι εργάζεται και δεν πληρώνεται.

Στο νοσοκομείο η προϊσταμένη της Επιθεώρησης Εργασίας

Η προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της Αθήνας, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποβλήθηκε σε εξετάσεις και τελικά δεν κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή της.

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Για το περιστατικό είχε κάνει ανάρτηση στο X και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υποστηρίζοντας ότι η επιθεωρήτρια λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά την εξέταση καταγγελίας πρώην εργαζομένης της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι το ΕΚΑΒ παρέλαβε και μετέφερε μετά από λιποθυμικό επεισόδιο σε Νοσοκομείο των Αθηνών την προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Η κυρία προϊσταμένη επιθεωρήτρια λιποθύμησε μετά από έντονο φραστικό επεισόδιο με την… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 12, 2026

Ο υπουργός χαρακτήρισε την υπόθεση «τραγική», αναφέροντας ότι οι αρχικές καταγγελίες της εργαζομένης είχαν γίνει τον Φεβρουάριο του 2026 και ότι η εξέταση της υπόθεσης είχε αναβληθεί επανειλημμένα. Σύμφωνα με την περιγραφή του, η ακρόαση είχε προγραμματιστεί εκ νέου για τις 12 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία, όπως υποστήριξε, σημειώθηκε και νέο περιστατικό έντασης.

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Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε επίσης ότι η προϊσταμένη επιθεωρήτρια υπέστη νευρικό κλονισμό μετά τις καταγγελίες της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ ανέφερε ότι η ακρόαση ματαιώθηκε εκ νέου.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας εξέφρασε τη συμπαράστασή του στην επιθεωρήτρια και της ευχήθηκε περαστικά, σημειώνοντας: «Εκφράζω την συμπαράστασή και τα περαστικά μου στην άτυχη προϊσταμένη επιθεωρήτρια της Επιθεώρησης Εργασίας που σήμερα έλαβε και αυτή μία μικρή πείρα του πού μπορεί ψυχικά και σωματικά να σε οδηγήσει η συνάντησή σου με αυτή την απαράδεκτη κυρία».

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