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Το κλίμα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας «πήρε φωτιά» 3:17 πριν από τη λήξη της τρίτης περιόδου του μεγάλου πέμπτου τελικού.

Ο Κέντρικ Ναν χρεώθηκε με φάουλ πάνω στον Σάσα Βεζένκοβ, μια απόφαση που προκάλεσε τις έντονες και άμεσες διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Παναθηναϊκού.

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Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από κάθε έλεγχο, με το απόλυτο χάος να επικρατεί στο παρκέ. Το αποκορύφωμα της έντασης ήταν το σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στον Κέντρικ Ναν και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, το οποίο οδήγησε στην αποβολή και των δύο παικτών από την αναμέτρηση.

Το τρίτο ημίχρονο του επεισοδίου γράφτηκε μετά το τέλος του αγώνα. Ο Εργκίν Αταμάν προχώρησε σε επίσημη καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι ο Τζόουνς επιτέθηκε στον Ναν μέσα στον χώρο των αποδυτηρίων.