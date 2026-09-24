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Ένας επίδοξος διαρρήκτης στην Ρόδο εισέβαλε σε κατάστημα, έφτασε μέχρι την ταμειακή μηχανή και κατάφερε να πάρει χρήματα….μετά όμως κάτι πήγε στραβά.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε η ΕΡΤ, από την κάμερα ασφαλείας ο δράστης φαίνεται λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα της Κυριακής να πλησιάζει τη βιτρίνα του καταστήματος και να προσπαθεί αρχικά να τη διαρρήξει σπρώχνοντας με δύναμη την τζαμαρία.Τελικά την σπάσει και κομμάτια από τα γυαλιά πέφτουν πάνω του.

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Μπαίνει στο κατάστημα και πάει αμέσως στην ταμειακή μηχανή, κρατώντας στο ένα χέρι ένα σάντουιτς. Παρότι το ταμείο είναι ξεκλείδωτο, προσπαθεί να ανοίξει το συρτάρι και τελικά καταφέρνει να πάρει τα χαρτονομίσματα και τα κέρματα.

Μετά όμως…εμφανίζεται να βγαίνει από το κατάστημα έχοντας μαζί του τα κέρματα και το σάντουιτς, αλλά έχει αφήσει πίσω του τα χαρτονομίσματα.

Λίγο αργότερα, φαίνεται να κάθεται έξω από το κατάστημα και να ανάβει ένα τσιγάρο. Τότε συνειδητοποιεί το λάθςο του παίρνει τα χαρτονομίσματα που είχε ξεχάσει, τα μετράει ένα προς ένα και τελικά φεύγει.

Αυτή τη φορά όμως είχε αφήσει πίσω του το σάντουιτς δίπλα στην ταμειακή μηχανή…