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Ο συντηρητικός, πρώην πρωθυπουργός της Ισπανίας, Μαριάνο Ραχόι, βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες κατηγορίες για ρατσισμό, αφού έγραψε σε άρθρο του για το Παγκόσμιο Κύπελλο ότι η εθνική ομάδα της Γαλλίας «δεν έχει Γάλλους παίκτες».

Ο Ραχόι, ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός από το 2011 έως το 2018, αναφέρθηκε στην επερχόμενη αναμέτρηση της Ισπανίας με τη Γαλλία στον ημιτελικό του Μουντιάλ, σε άρθρο του για την ηλεκτρονική εφημερίδα El Debate.

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«Αξίζει να θυμόμαστε ότι η Γαλλία έχει αναδειχθεί δύο φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και έφτασε στον τελικό του προηγούμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου», έγραψε. «Έχει κερδίσει όλους τους αγώνες που έχει δώσει σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης της FIFA. Διαθέτει επίσης μια ομάδα κορυφαίου επιπέδου. Ωστόσο, δεν έχει Γάλλους παίκτες. Κι όμως, παίζει πολύ καλά. Θα είναι ένας υπολογίσιμος αντίπαλος».

Οι δηλώσεις του Ραχόι –οι οποίες προκάλεσαν συγκρίσεις με την πρόσφατη ρατσιστική επίθεση που εξαπέλυσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία γερουσιαστής της Παραγουάης κατά του Κιλιάν Εμπαπέ– προκάλεσαν την καυστική αντίδραση του νυν πρωθυπουργού της Ισπανίας.

«Υπάρχουν εκείνοι που εξακολουθούν να μετρούν το αίσθημα του ανήκειν με βάση το επώνυμο, τον τόπο γέννησης ή το χρώμα του δέρματος», έγραψε ο Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στο X. «Άλλοι το μετρούν με βάση τις ρίζες μας σε μια χώρα και τη θέλησή μας να προσφέρουμε σε αυτήν. Παίζοντας ποδόσφαιρο. Φροντίζοντας τους ηλικιωμένους μας. Ή ιδρύοντας επιχειρήσεις. Η Ισπανία ανήκει σε όσους την αγαπούν και εργάζονται για αυτήν. Όχι σε εκείνους που τη ντροπιάζουν με ξενοφοβικές δηλώσεις».

Οι δηλώσεις του Ραχόι προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και στη Γαλλία, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Είναι εντελώς απαράδεκτο», δήλωσε την Κυριακή στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV ο Γάλλος υφυπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ. «Δεν αντιπροσωπεύει καθόλου τη Γαλλία. Η Γαλλία είναι μια χώρα της διαφορετικότητας, όπου ο καθένας μπορεί να ευημερήσει και να βρει τη θέση του».

Ο Ολιβιέ Φορ, ηγέτης του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, τόνισε ότι η εθνική ομάδα της Γαλλίας αποτελείται αποκλειστικά από Γάλλους πολίτες. «Η Γαλλία δεν είναι ένα έθνος που ορίζεται από την εθνική καταγωγή· δεν έχει χρώμα δέρματος ή θρησκεία», πρόσθεσε σε ανάρτησή του στο X. «Είναι ένα πολιτικό έθνος, ενωμένο γύρω από το δημοκρατικό σύνθημα – προς μεγάλη απογοήτευση της ρατσιστικής Δεξιάς».

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Ο Φαμπιέν Ρουσέλ, ηγέτης του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, καταδίκασε τις δηλώσεις του Ραχόι, επισημαίνοντας ότι θύμιζαν τη ρατσιστική ρητορική της γερουσιαστή της Παραγουάης, Σελέστε Αμαρίγια, η οποία είχε αποκαλέσει τον Εμπαπέ «αποικιοκρατούμενο Καμερουνέζο που προσπαθεί απεγνωσμένα να περάσει τον εαυτό του για Γάλλο».

Ο Ρουσέλ δήλωσε: «Δεν μπορούν παρά να ξερνούν χυδαίο ρατσισμό, στην προσπάθειά τους να εκνευρίσουν την υπέροχη γαλλική μας ομάδα».

Άλλοι διέκριναν ένα γνώριμο μοτίβο.

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«Οι ίδιες ρατσιστικές εμμονές και ύβρεις επανέρχονται κάθε φορά που η [Γαλλία] κερδίζει», δήλωσε η Ναϊμα Μούτσου, υπουργός της Γαλλίας αρμόδια για τις υπερπόντιες κτήσεις. «Δεν πρόκειται απλώς για “παραδρομές της γλώσσας”. Πρόκειται για ένα μεθοδικό και κανονικοποιημένο μίσος απέναντι στη Γαλλία και σε όσα αυτή εκπροσωπεί».

Η υπουργός κάλεσε τη Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου —η οποία έχει ήδη υποβάλει καταγγελία στις εισαγγελικές αρχές του Παρισιού σχετικά με τα σχόλια της Αμαρίγια Amarilla— να «αξιοποιήσει κάθε νομική οδό».

Ο Σάντσεθ ολοκλήρωσε την ανάρτησή του στο X με μια θερμή ευχή: «Γαλλία, θα τα πούμε στα ημιτελικά. Ας κερδίσει η καλύτερη ομάδα και ας ηττηθεί ο ρατσισμός».

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