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Ανάμεσα στις δραματικές ώρες που βιώνουν οι πυρόπληκτες περιοχές —με τα πύρινα μέτωπα στο Πόρτο Γερμενό και τη Φωκίδα να προβληματίζουν ιδιαίτερα τις δυνάμεις κατάσβεσης— ξεχωρίζουν και στιγμές που προσφέρουν ελπίδα και συγκινούν.

Ένα τέτοιο συγκινητικό στιγμιότυπο από τη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στο Πόρτο Γερμενό δημοσίευσε η Ελληνική Αστυνομία. Στο υλικό που αναρτήθηκε στα social media, πρωταγωνιστεί η διοικήτρια του ΑΤ Μάνδρας, η οποία συνδράμει ενεργά στις επιχειρήσεις στο μέτωπο.

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Στη φωτογραφία, η αξιωματικός κρατά στην αγκαλιά της ένα μικρό κατσικάκι, το οποίο απομάκρυνε από περιοχή που απειλούνταν άμεσα από τις φλόγες. Γύρω της διακρίνονται πυκνοί καπνοί, αποτυπώνοντας τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίσσονται οι επιχειρήσεις.

Στην ανάρτησή της, η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει: «Η Διοικητής του Α.Τ. Μάνδρας και οι συνάδελφοί της βρίσκονται διαρκώς στο πεδίο δίπλα στους πολίτες, προσφέροντας βοήθεια όπου χρειάζεται».

Η εικόνα αποτελεί μία από τις πολλές στιγμές αλληλεγγύης και αυταπάρνησης που καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στα πύρινα μέτωπα της χώρας, όπου στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες για τη διάσωση ανθρώπων, ζώων και περιουσιών.