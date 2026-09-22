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Το νέο φαρμακείο αυτοκινήτου καθίσταται υποχρεωτικό από τον Ιανουάριου του 2027, με τους οδηγούς να καλούνται να προσαρμοστούν εγκαίρως στις νέες απαιτήσεις και να προμηθευτούν τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Η σχετική ρύθμιση θεσπίστηκε με την Υπουργική Απόφαση Δ30/45652/2026, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1804/1.4.2026 και αφορά τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα, με εξαίρεση τα δίκυκλα. Ανάμεσα στις διαφορές αλλαγές που έφερε η νέα νομοθεσία, η συγκεκριμένη απόφαση περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές για το κιβώτιο πρώτων βοηθειών που πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή μέσα στο αυτοκίνητο.

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Μέχρι τώρα, το φαρμακείο του αυτοκινήτου περιλάμβανε έναν πιο βασικό εξοπλισμό πρώτων βοηθειών. Με το νέο πλαίσιο, όμως, το οποίο μετά την σχετική παράταση, γίνεται υποχρεωτικό από από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο συγκεκριμένα, τόσο ως προς τα υλικά που πρέπει να υπάρχουν όσο και με τις προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτονται.

Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, μεταξύ άλλων θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης

Ρολό αυτοκόλλητης ταινίας στερέωσης

Σετ 14 αυτοκόλλητων επιθεμάτων διαφορετικών διαστάσεων

Τέσσερις αποστειρωμένους ατομικούς επιδέσμους διαφορετικών διαστάσεων

Αποστειρωμένο επίθεμα εγκαυμάτων

Έξι αποστειρωμένες κομπρέσες τραυμάτων

Πέντε ελαστικούς επιδέσμους διαφορετικού πλάτους

Τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης

Ατραυματικό ψαλίδι πρώτων βοηθειών

Τέσσερα γάντια μιας χρήσης

Δύο υγρά μαντηλάκια καθαρισμού

Δύο ιατρικές μάσκες

Οδηγίες πρώτων βοηθειών και λίστα περιεχομένων.

Φυσικά, οι οδηγοί που θα πρέπει πλέον να προμηθευτούν το σχετικό κιτ οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να επιλέξουν ένα φαρμακείο που να καλύπτει τις προδιαγραφές που προβλέπει ο ισχύων νόμος και όχι εκείνες της προηγούμενης νομοθεσίας. Βασικό στοιχείο είναι να διαθέτει την αντίστοιχη πιστοποίηση DIN 13164:2022 ή ισοδύναμου προτύπου, ενώ θα πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και έλεγχος της κατάστασης και της ημερομηνίας λήξης των υλικών που βρίσκονται στο εσωτερικό του.

Σε περίπτωση, μάλιστα, που ένας οδηγός δεν διαθέτει καθόλου το σχετικό φαρμακείο στο αυτοκίνητό του ή έχει ένα φαρμακείο παλαιότερων ή λανθασμένων προδιαγραφών, θεωρείται παράνομος και προβλέπεται πρόστιμο της κατηγορίας Ε1, ήτοι στα 30 ευρώ.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως, μετά τις αρχικές ανησυχίες που είχαν κάνει την εμφάνισή τους λόγω των υψηλότερων τιμών που άρχισαν να ανακοινώνονται για τα νέα φαρμακεία, η κατάσταση στην αγορά φαίνεται πως έχει εξομαλυνθεί σημαντικά. Και αυτό γιατί οι τιμές έχουν πλέον διαμορφωθεί σε πιο λογικά επίπεδα, ενώ οι οδηγοί διαθέτουν περισσότερες επιλογές, ιδιαίτερα από τη στιγμή που υπάρχει και η σχετική παράταση για την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμη και τα παραδοσιακά πολυκαταστήματα έχουν πλέον προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση, προσφέροντας επιλογές που δεν ξεφεύγουν σε κόστος, αλλά μπορούν να εξασφαλίσουν ότι το αυτοκίνητο διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό.

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Ένα από τα πολυκαταστήματα που διαθέτουν τέτοια φαρμακεία είναι η γνωστή γερμανική αλυσίδα Lidl, η οποία προσφέρει κιτ που καλύπτει τις σχετικές προδιαγραφές του νέου νόμου, σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή. Πιο συγκεκριμένα, στα καταστήματα της γερμανικής αλυσίδας παρέχεται το «Τσαντάκι Πρώτων Βοηθειών Αυτοκινήτου» της Sensiplast, σε τιμή μόλις 5,99 ευρώ.

Σύμφωνα με την περιγραφή του προϊόντος, το συγκεκριμένο κιτ ανταποκρίνεται στο νέο πρότυπο και διαθέτει 12 πρακτικές εσωτερικές θήκες με εικονογράμματα, ώστε τα υλικά να είναι οργανωμένα και εύκολα προσβάσιμα.

Το τσαντάκι διαθέτει φερμουάρ και είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό, υδροαπωθητικό νάιλον υλικό. Στο εσωτερικό του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σετ επιθεμάτων για μικροτραυματισμούς, κουβέρτα διάσωσης, επίδεσμοι, επίδεσμοι στερέωσης, κομπρέσες τραυμάτων και γάντια μιας χρήσης, ενώ περιλαμβάνονται και δύο ιατρικές μάσκες προσώπου και οδηγίες πρώτων βοηθειών.

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Το σετ αποτελείται συνολικά από 44 τεμάχια, ενώ οι διαστάσεις του κιτ ανέρχονται περίπου σε 22 x 12 x 6,5 εκατοστά και περιλαμβάνει πρακτικές εσωτερικές θήκες.

Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνουμε πως οι οδηγοί έχουν στη διάθεσή τους περίπου τέσσερις μήνες, προκειμένου να προμηθευτούν το προβλεπόμενο φαρμακείο, αφού, όπως είπαμε, μετά την εκπνοή της παράτασης, το υφιστάμενο φαρμακείο δεν θα θεωρείται πλέον σύννομο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες κυρώσεις και τα πρόστιμα που αναφέρθηκαν παραπάνω.

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