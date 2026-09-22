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Σήμερα στις 23:59 λήγει η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που μπορεί να φτάσει έως και 2.500 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας, ανακοίνωσε την περασμένη Πέμπτη ότι από τις 17/9 έως και την Τρίτη 22/9, επιτρέπεται η εκ νέου υποβολή αιτημάτων για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, για όσους ενδιαφερόμενους-δικαιούχους δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας (30/6/2026 – 31/7/2026).

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Όσοι επιθυμούν να κάνουν αίτηση θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://portal.stegastiko.minedu.gov.gr/

Οι προϋποθέσεις και τα ποσά για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα

Διευκρινίζεται ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 «η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο που βρίσκεται σε οποιονδήποτε δήμο εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας στα διοικητικά όρια της οποίας εδρεύει το τμήμα ΑΕΙ του φοιτητή, σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του.

Ειδικότερα, για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης θεωρείται ως μία πόλη, συμπεριλαμβανομένων και των πόλεων ή περιοχών του που απέχουν από το κέντρο της Θεσσαλονίκης λιγότερο από είκοσι (20) χιλιόμετρα.

Ως μία πόλη θεωρείται επίσης και ο νομός Αττικής, πλην των νησιωτικών περιοχών του καθώς και των πόλεων ή περιοχών που απέχουν περισσότερο από σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Στις περιπτώσεις αυτές η μίσθωση θα πρέπει να αφορά ακίνητο εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης ή της “πόλης” της Αθήνας αντίστοιχα».

Tο 2019 το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα ανερχόταν στα 1.000€. Από το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022 το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αυξήθηκε και ανέρχεται πλέον στα 1.500€ και 2.000€ σε περίπτωση συγκατοίκησης, ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2023 -2024 και για όλα τα ΑΕΙ, πλην αυτών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, είχαμε δεύτερη αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, το οποίο φθάνει πλέον τα 2.000€ και 2.500€ σε περίπτωση συγκατοίκησης.