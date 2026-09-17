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Έως την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 παρατείνεται το διάστημα υποβολής αιτήσεων για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.

Η παράταση αφορά τους ενδιαφερόμενους που δεν υπέβαλαν αίτηση εντός της πρώτης προθεσμίας για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, σύμφωνα με το υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

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Από σήμερα λοιπόν (17.9.2026) έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026 έχουν την δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα του gov.gr. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη προθεσμία υποβολής αιτήσεων «εξέπνευσε» στις 31.7.2026.

Η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες και οι αιτούσες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό που τους χορηγήθηκαν από την ΑΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Taxisnet.

Υπενθυμίζεται ότι η υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη σε προηγούμενη δήλωσή της τόνισε ότι φέτος η χρηματοδότηση του προγράμματος έχει αυξηθεί κατά 115% σε σχέση με το 2019, καθώς από 41,7 εκατ. ευρώ έχουν διαμορφωθεί φέτος στα 90 εκατ. ευρώ.